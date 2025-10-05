Ανεβαίνει η Σίτι με «στρατηγό» τον Χάαλαντ

Ο ασταμάτητος Ερλινγκ Χάαλαντ άνοιξε το δρόμο για μία ακόμη νίκη της Μάντσεστερ Σίτι στην Premier League. Ο Νορβηγός σκόραρε στο 9ο λεπτό της εκτός έδρας αναμέτρησης με την Μπρέντφορντ και με ένατό του γκολ στο πρωτάθλημα οδήγησε τους «πολίτες» στο διπλό με 1-0 και στην 5η θέση της βαθμολογίας, μία νίκη μακριά από την πρωτοπόρο Άρσεναλ.

Το άσχημο για την ομάδα Πεπ Γκουαρδιόλα ήταν ο νέος τραυματισμός του Ρόδρι. Ο Ισπανός ξεκίνησε στο βασικό σχήμα των «σίτιζενς», αλλά στο 20ο λεπτό έπεσε στο χορτάρι και παρά τις πρώτες βοήθειες που του δόθηκαν, δεν κατέστη δυνατό να συνεχίσει και δύο λεπτά μετά αντικαταστάθηκε από τον Νίκο Γκονζάλεθ.