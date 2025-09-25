UEFA Youth League: Την ερχόμενη Τρίτη Πάφος FC – Μπάγερν

Στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής της League phase, θα αντιμετωπίσει την Μπάγερν Μονάχου στο Στάδιο «Στέλιος Κυριακίδης» και ώρα 14:00.

Στην πρεμιέρα η Πάφος ηττήθηκε εκτός έδρας από τον Ολυμπιακό Πειραιώς με 4-0 και η Μπάγερν ηττήθηκε στο Μόναχο με 3-2 από την Τσέλσι.

Τον αγώνα θα διαιτητεύσει ο David Dickinson (Σκωτία) με βοηθούς διαιτητές τους συμπατριώτες του Jonathan Bell και Alastair David Taylor S.

Λόγω του αγώνα με τη Μπάγερν, ο αγώνας Πάφος FC – Αγία Νάπα για την 3η αγωνιστική του Πρωταθλήματος Νέων Κ-19, θα διεξαχθεί την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου.