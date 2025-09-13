ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

«Ήταν δύσκολο για εμάς, έκαναν συνεχώς καθυστερήσεις…»

Οι δηλώσεις από τον προπονητή της Πάφος FC μετά την ήττα από τον Απόλλωνα.

«Σίγουρα το γεγονός ότι ο Απόλλωνας προερχόταν από δύο ήττες έπαιξε το ρόλο του. Έκαναν κάποιες αλλαγές σήμερα. Στα προηγούμενα δύο παιχνίδια που δέχθηκαν την ήττα είχαν πιο επιθετικό τρόπο παιχνιδιού, σήμερα ήταν πιο αμυντικογενές. Ήταν δύσκολο για μας. Εμείς προσπαθήσαμε να αλλάξουμε το τρόπο παιχνιδιού μας για να βρούμε ευκαιρίες όμως δεν τα καταφέραμε. Μετά μείναμε με παίχτη λιγότερο και έκαναν συνεχώς καθυστερήσεις, ήταν δύσκολο. Δεν καταφέραμε να κάνουμε το παιχνίδι μας».

