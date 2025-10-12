«Έχτισε» αντίδραση, χρειάζεται και… πρόληψη

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Αυτή η Εθνική «χτίζει» χαρακτήρα και νοοτροπία!

Τόσο στο παιχνίδι με τη Ρουμανία όσο και με τη Βοσνία/ Ερζεγοβίνη, το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα, παρότι βρέθηκε να χάνει με 2-0, κατάφερε να ισοφαρίσει και στα δύο ματς. Αυτή η αντοχή και η επιμονή, που παλαιότερα δεν ήταν αισθητές, αποκαλύπτει μια σημαντική αλλαγή στην ψυχολογία και τη νοοτροπία της ομάδας.

Βλέποντας τα δύο παιχνίδια, δεν περιμέναμε πότε θα δεχθεί το τρίτο γκολ και θα έρθει ο διασυρμός. Πλέον, η Εθνική, μας κάνει να πιστεύουμε ότι θα αντιδράσει. Είναι αυτή η πίστη, εξάλλου, που θα φέρει τον κόσμο στο γήπεδο. Αυτή η πίστη είναι που θα ωθήσει τον κόσμο να αγκαλιάσει την ομάδα.

Ωστόσο, από την άλλη πλευρά, το γεγονός ότι το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα χρειάζεται να βρεθεί πίσω στο σκορ για να «καθαρίσει» το μυαλό του και να δείξει συγκέντρωση, είναι κάτι που πρέπει να προβληματίσει.

Παρότι και στο τελευταίο ματς με τη Βοσνία/ Ερζεγοβίνη η Εθνική στεκόταν πολύ καλά πριν δεχθεί το πρώτο γκολ, φαίνεται ότι η αποφασιστικότητα και η συγκέντρωση από την αρχή των αγώνων δεν είναι ακόμα στο επίπεδο που απαιτείται.

Ο Απόστολος Μάντζιος καλείται να εντοπίσει τους λόγους πίσω από αυτή την εικόνα. Τι συμβαίνει; Είναι θέμα τακτικής, ψυχολογίας ή κάποια άλλη αδυναμία που χρειάζεται βελτίωση;

Ένας από τους στόχους του Ελλαδίτη κόουτς πρέπει να είναι να φέρει την ομάδα σε ένα επίπεδο συγκέντρωσης καθ’ όλη τη διάρκεια των παιχνιδιών, χωρίς να απαιτείται το «σοκ» του μειονεκτήματος.

Με λίγα λόγια, η Εθνική επιβάλλεται όχι μόνο να αντιδρά όταν πληγώνεται, αλλά να δείχνει περισσότερη αποφασιστικότητα πριν απειληθεί και βρεθεί πίσω στο σκορ.

Διαβαστε ακομη