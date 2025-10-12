ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Bραδιά με 1/5 στα πέναλτι!

Bραδιά με 1/5 στα πέναλτι!

Φουλ των χαμένων πέναλτι στη βραδιά των προκριματικών Μουντιάλ, με την αστοχία να χτυπά... κόκκινο.

Ο μαθηματικός κανόνας λέει πως το 75% των πέναλτι στο ποδόσφαιρο καταλήγουν στα δίχτυα. Όμως αυτό το Σαββατόβραδο (11/10) ήταν η τρανή... εξαίρεσή του. Και τούτο διότι δεν χάθηκαν ούτε ένα, ούτε δύο, αλλά τέσσερα συνολικά πέναλτι σε πέντε εκτελέσεις!

Μάλιστα, το μοναδικό εύστοχο της βραδιάς ήρθε από τον Λετονό Βλάντισλαβς Γκουτκόφσκις. Την ώρα που οι πιο «λαμπεροί» σταρς τα βρήκαν σκούρα από την άσπρη βούλα.

Ο Έρλινγκ Χάαλαντ είδε τον Πέρετς να τον σταματά δις (παρ'ότι η πρώτη επέμβαση κρίθηκε αντικανονική) στο Νορβηγία - Ισραήλ και ο Φεράν Τόρες τον Μαμαρντασβίλι να του λέει «όχι» στο Ισπανία - Γεωργία. Τελευταίος... μοιραίος από τα έντεκα βήματα αποδείχθηκε ο συνήθης ύποπτος από το ίδιο σημείο, Κριστιάνο Ρονάλντο, που έπεσε θύμα φοβερής επέμβασης του Κουίβιν Κέλεχερ στο Πορτογαλία - Ιρλανδία. Οι σταρς απογοήτευσαν λοιπόν στα πέναλτι, προσφέροντας ένα πολύ σπάνιο αρνητικό στατιστικό!

 

Πηγή: gazzetta.gr

 

ΔΙΕΘΝΗ

