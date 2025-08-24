ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Η Πάφος τούς βελτιώνει, η Εθνική τούς περιμένει...

ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΤΑΥΡΙΝΙΔΗΣ

Η θετική παρουσία του Νεόφυτου Μιχαήλ στους ευρωπαϊκούς αγώνες της Πάφου έχει μεγάλη σημασία, όχι μόνο για την ομάδα του Χουάν Κάρλος Καρσέδο αλλά και για την Εθνική Κύπρου. Ο 31χρονος τερματοφύλακας είναι σταθερός, δείχνει πολύ καλά αντανακλαστικά στις φάσεις που εξελίσσονται μπροστά από την εστία του, ενώ γνωρίζει πότε πρέπει να παίξει την μπάλα με τα πόδια -διότι κι αυτό αποτελεί προσόν. Σε πολλές περιπτώσεις, όπως είδαμε και στον τελευταίο αγώνα στο Βελιγράδι, όταν του ασκείται πίεση δεν πανικοβάλλεται, διαθέτει αυτοπεποίθηση και περιμένει τους συμπαίκτες του να «απλωθούν» στο γήπεδο για να δώσει κοντινή πάσα.

Το γεγονός ότι ο Ισπανός κόουτς της Πάφου τον εμπιστεύτηκε σε αυτούς τους κρίσιμους αγώνες των προκριματικών δείχνει ξεκάθαρα τα βήματα προόδου του Κύπριου τερματοφύλακα. Η θετική παρουσία του Μιχαήλ δεν μπορεί να μείνει απαρατήρητη από τον ομοσπονδιακό προπονητή, Απόστολο Μάντζιο, ο οποίος προφανώς τρίβει τα χέρια του από ικανοποίηση βλέποντας τις εμφανίσεις που πραγματοποιεί ο διεθνής πορτιέρο. Τα ίδια ισχύουν και για τον Κώστα Πηλέα, ο οποίος «γεμίζει» με την παρουσία του το αριστερό άκρο της άμυνας της Πάφου. Ο 26χρονος άσος, με τα προσόντα που διαθέτει, προσφέρει λύσεις και ουσία, στοιχεία που κάνουν διπλά χαρούμενο τον Μάντζιο, ο οποίος βλέπει δύο διεθνείς ποδοσφαιριστές να παίρνουν πλούσιες εμπειρίες.

Οι εξαιρετικές παρουσίες των Μιχαήλ και Πηλέα αποδεικνύουν πως, παρά τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει το κυπριακό ποδόσφαιρο στην ανάδειξη νέων ταλέντων, μια συζήτηση μεγάλη και πολύπλευρη, η συνεχής προσπάθεια και ο επαγγελματισμός ανοίγουν δρόμους για το επόμενο βήμα στην καριέρα τους.

