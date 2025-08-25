ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Stoiximan: Super Ενισχυμένες Αποδόσεις στο Νιούκαστλ – Λίβερπουλ

Το κείμενο που ακολουθεί είναι πληρωμένη διαφήμιση εκ μέρους της Stoiximan Cyprus | 18+ | Παιχνίδι είναι, θέλει όρια | https://safergambling.gov.cy/ | Η Stoiximan κατέχει άδεια Κλάσης Β’ από την ΕΑΣ με αριθμό B018

Η δράση στην Premier League κορυφώνεται απόψε στις 22:00 με το τελευταίο χρονικά παιχνίδι της δεύτερης αγωνιστικής, καθώς η Νιούκαστλ υποδέχεται τη Λίβερπουλ σε μια αναμέτρηση που υπόσχεται έντονο ρυθμό, φάσεις και δυνατές συγκινήσεις. Όπως πάντα, η Stoiximan βρίσκεται στο πλευρό των φίλων του στοιχήματος με τις Super Ενισχυμένες Αποδόσεις που προσφέρει

Η νίκη της Νιούκαστλ προσφέρεται από τη Stoiximan στα 3.24, η ισοπαλία στα 3.98, ενώ το «διπλό» της Λίβερπουλ αποτιμάται στα 2.27, σε ένα παιχνίδι όπου καμία πρόβλεψη δεν μπορεί να θεωρηθεί ασφαλής. Στις Super Ενισχυμένες Αποδόσεις, ο συνδυασμός νίκης της Λίβερπουλ με το να σκοράρουν και οι δύο ομάδες προσφέρεται στα 4.30, δίνοντας ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον σε όσους πιστεύουν σε μια βραδιά με πολλά γκολ και τελική επικράτηση των «κόκκινων».

Παράλληλα, στις Ενισχυμένες Αποδόσεις της Stoiximan, ξεχωρίζει και η επιλογή που αφορά δύο παίκτες-κλειδιά για την εξέλιξη του αγώνα. Το ενδεχόμενο να σκοράρουν ή να δώσουν ασίστ οι Σαλάχ και Ελάγκα αποτιμάται επίσης στα 4.30, προσφέροντας ένα επιπλέον σημείο στοιχηματικού ενδιαφέροντος για τους φίλους του ποδοσφαίρου.

Με τις Super Ενισχυμένες Αποδόσεις της Stoiximan, το μεγάλο ντέρμπι Νιούκαστλ – Λίβερπουλ αποκτά ακόμη περισσότερη ένταση και αγωνία, κάνοντας τη βραδιά ακόμη πιο συναρπαστική για τους παίκτες που αναζητούν τη μέγιστη εμπειρία στοιχηματισμού.

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

