Συγκλονιστική υποδοχή στην εθνική Νορβηγίας από τον κόσμο στο Όσλο - Ο Πρίγκιπας κράτησε το τύμπανο για το… κουπί!

Για πολλούς λόγους θα θυμόμαστε το φετινό Παγκόσμιο Κύπελλο και ένας από αυτούς θα είναι σίγουρα η απίθανη εθνική Νορβηγίας. Μια ομάδα που είχε ξεχάσει πώς είναι να βρίσκεται σε ένα μεγάλο τουρνουά, αλλά στην επιστροφή της σε Μουντιάλ μετά το μακρινό 1998 έδειξε ότι θα πρέπει να λογίζεται πλέον ως ένα σύνολο που έχει έρθει για να μείνει.

Με οδηγό το ρομπότ Έρλινγκ Χάαλαντ που σημείωσε επτά γκολ στο πρώτο του Παγκόσμιο Κύπελλο, το ταξίδι της Νορβηγίας ολοκληρώθηκε στη φάση των προημιτελικών. Η Αγγλία κατάφερε να βγει νικήτρια από τη σκληρή μάχη με σκορ 2-1 στη διαδικασία της παράτασης, με την ομάδα του Στάλε Σόλμπακεν να βγάζει το... λάδι από τα «τρία λιοντάρια», φτάνοντας μία ανάσα από τα ημιτελικά του τουρνουά.Ο κόσμος της Νορβηγίας -που έκλεψε τις εντυπώσεις στο Μουντιάλ- μόνο περήφανος θα μπορούσε να είναι από την προσπάθεια και την πορεία της εθνικής ομάδας, κάτι που έδειξε με εντυπωσιακό τρόπο στην επιστροφή της ομάδας στο Όσλο.

Μικροί και μεγάλοι, άνθρωποι όλων των ηλικιών πλημμύρισαν τους δρόμους της πρωτεύουσας και επιφύλασσαν μια συγκλονιστική υποδοχή στην παρέα του Χάαλαντ.

Βέβαια, το αποκορύφωμα των εορτασμών συνέβη έξω από το Παλάτι της Βασιλικής οικογένειας της Νορβηγίας, όπου συγκεντρώθηκαν δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι. Μάλιστα, δεν θα μπορούσε να λείψει το σύνθημα για το περίφημο «Κουπί των Βίκινγκς» που έγινε viral παγκοσμίως, με τον Πρίγκιπα Χάακον να χτυπά το τύμπανο, ενώ κόσμος, παίκτες και προπονητικό τιμ κωπηλατούσαν μαζί.

Δείτε βίντεο από την υποδοχή του κόσμου στην εθνική Νορβηγίας:

Crown Prince Haakon of Norway beats the drum as the Norwegian people and the national team row together. pic.twitter.com/OFxL4x8Nhv — Joakim 🌹🇳🇴🇪🇺 (@joakial_) July 13, 2026

Our team is back in Norway 🇳🇴!

Audience at the Palace with the Royal family, then rowing with the people in the streets.



This is not just a celebration of the team on the pitch, this is also a celebration of how all Norwegians loved these weeks. A celebration of the Summer of… pic.twitter.com/RDQszmEpmZ — Jan Aage Fjørtoft 🇳🇴 (@JanAageFjortoft) July 13, 2026

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