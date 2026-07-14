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Εξέλιξη με Ράις - Ο’ Ράιλι ενόψει Αργεντινής!

ΓΗΠΕΔΟ

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Εξέλιξη με Ράις - Ο’ Ράιλι ενόψει Αργεντινής!

Ντέκλαν Ράις και Νίκο Ο’ Ράιλι θα είναι στη διάθεση του Τόμας Τούχελ για τον ημιτελικό Αγγλία-Αργεντινή του Μουντιάλ.

Ευχάριστα νέα για τον Τόμας Τούχελ, καθώς οι Ντέκλαν Ράις και Νίκο Ο’ Ράιλι θα είναι στη διάθεσή του για τον αυριανό ημιτελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου ανάμεσα σε Αγγλία και Αργεντινή.

Ο μέσος της Άρσεναλ είχε έναν ιό στο στομάχι από το ματς με το Μεξικό στους «16» πριν δέκα μέρες και έμεινε κλινήρης για τρεις μέρες. Στον προημιτελικό απέναντι στη Νορβηγία δεν άντεξε πάνω από ένα ημίχρονο, ωστόσο, σύμφωνα με τα βρετανικά ΜΜΕ, πλέον έχει αναρρώσει πλήρως.

Παράλληλα, ο Ο’ Ράιλι είχε αντικατασταθεί με μυϊκές ενοχλήσεις στον προημιτελικό, ωστόσο δεν έχει κάτι σοβαρό και θα είναι επίσης διαθέσιμος. Ο άσος της Μάντσεστερ Σίτι θα διεκδικήσει τη θέση του αριστερού μπακ με τον Τζεντ Σπενς.

Έτσι τα δύο προβλήματα που υπάρχουν στην Αγγλία έχουν να κάνουν με τις απουσίες του τιμωρημένου Τζάρελ Κουάνσα και του τραυματία (κάταγμα στον καρπό) Τζόρνταν Χέντερσον.

sport-fm.gr 

Κατηγορίες

World Cup 2026

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