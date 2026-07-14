Stoiximan: Super Ενισχυμένες Αποδόσεις στο Γαλλία – Ισπανία

Το κείμενο που ακολουθεί είναι πληρωμένη διαφήμιση εκ μέρους της Stoiximan Cyprus | 18+ | Παιχνίδι είναι, θέλει όρια | https://safergambling.gov.cy/ | Η Stoiximan κατέχει άδεια Κλάσης Β’ από την ΕΑΣ με αριθμό B018

Πρόκειται για μία αναμέτρηση ανάμεσα σε δύο από τις κορυφαίες ποδοσφαιρικές δυνάμεις, που αναμένεται να προσφέρει έντονες συγκινήσεις και υψηλό θέαμα.

Η Stoiximan υποδέχεται τον μεγάλο αγώνα με πλούσιες στοιχηματικές επιλογές και ξεχωριστές προσφορές, προσφέροντας στους φίλους του ποδοσφαίρου Ενισχυμένες και Super Ενισχυμένες Αποδόσεις για δημοφιλείς αγορές του ημιτελικού.

Στην αγορά του τελικού αποτελέσματος, η Γαλλία προσφέρεται σε απόδοση 2.42, η ισοπαλία στα 3.40 και η νίκη της Ισπανίας στα 3.41, ενώ η πιθανότητα ο αγώνας να οδηγηθεί τόσο στην παράταση όσο και στη διαδικασία των πέναλτι προσφέρεται στα 5.30.

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Παράλληλα, οι παίκτες μπορούν να επιλέξουν μία Ενισχυμένη Απόδοση 10%, που συνδυάζει το Over 2.5 γκολ, το Over 9.5 κόρνερ και τουλάχιστον ένα σουτ στην εστία από τον Ρόντρι, με την απόδοση να ανεβαίνει από τα 11.00 στα 12.10.

Ακόμη μεγαλύτερη αξία προσφέρει η Super Ενισχυμένη Απόδοση 20%, η οποία περιλαμβάνει να σκοράρει ο Ουσμάν Ντεμπελέ, Οver 2.5 γκολ και νίκη της Γαλλίας, με την απόδοση να αυξάνεται από τα 5.70 στα 6.84.

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Παιχνίδι που θα βρείτε στην Stoiximan με 0% γκανιότα*!

*0% γκανιότα σημαίνει καθόλου προμήθεια για την εταιρεία και κατά συνέπεια μεγαλύτερες αποδόσεις του στοιχήματος παγκοσμίως στις αποδόσεις για το 12Χ στο ποδόσφαιρο και τον Νικητή Αγώνα στο μπάσκετ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ!

Οι αποδόσεις υπόκεινται σε αλλαγές.

Φυσικά πάντα για νέους παίκτες ισχύει το 100% στην πρώτη κατάθεση*.

*Ισχύουν όροι & προϋποθέσεις

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Και…μπόνους! Στους μεγάλους αγώνες η Stoiximan, η κορυφαία εταιρεία στοιχηματισμού στην Κύπρο, έχει ειδικές προσφορές που ανεβαίνουν live στο Stoiximan.com.cy κάθε μέρα.

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