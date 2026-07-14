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Stoiximan: Super Ενισχυμένες Αποδόσεις στο Γαλλία – Ισπανία

ΓΗΠΕΔΟ

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Stoiximan: Super Ενισχυμένες Αποδόσεις στο Γαλλία – Ισπανία

Τα βλέμματα του ποδοσφαιρικού κόσμου στρέφονται απόψε στις 22:00, όπου Γαλλία και Ισπανία αναμετρώνται στον πρώτο ημιτελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου, με φόντο την πρόκριση στον μεγάλο τελικό της διοργάνωσης

Το κείμενο που ακολουθεί είναι πληρωμένη διαφήμιση εκ μέρους της Stoiximan Cyprus | 18+ | Παιχνίδι είναι, θέλει όρια | https://safergambling.gov.cy/ | Η Stoiximan κατέχει άδεια Κλάσης Β’ από την ΕΑΣ με αριθμό B018

Πρόκειται για μία αναμέτρηση ανάμεσα σε δύο από τις κορυφαίες ποδοσφαιρικές δυνάμεις, που αναμένεται να προσφέρει έντονες συγκινήσεις και υψηλό θέαμα.

Η Stoiximan υποδέχεται τον μεγάλο αγώνα με πλούσιες στοιχηματικές επιλογές και ξεχωριστές προσφορές, προσφέροντας στους φίλους του ποδοσφαίρου Ενισχυμένες και Super Ενισχυμένες Αποδόσεις για δημοφιλείς αγορές του ημιτελικού.

Στην αγορά του τελικού αποτελέσματος, η Γαλλία προσφέρεται σε απόδοση 2.42, η ισοπαλία στα 3.40 και η νίκη της Ισπανίας στα 3.41, ενώ η πιθανότητα ο αγώνας να οδηγηθεί τόσο στην παράταση όσο και στη διαδικασία των πέναλτι προσφέρεται στα 5.30.

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Παράλληλα, οι παίκτες μπορούν να επιλέξουν μία Ενισχυμένη Απόδοση 10%, που συνδυάζει το Over 2.5 γκολ, το Over 9.5 κόρνερ και τουλάχιστον ένα σουτ στην εστία από τον Ρόντρι, με την απόδοση να ανεβαίνει από τα 11.00 στα 12.10.

Ακόμη μεγαλύτερη αξία προσφέρει η Super Ενισχυμένη Απόδοση 20%, η οποία περιλαμβάνει να σκοράρει ο Ουσμάν Ντεμπελέ, Οver 2.5 γκολ και νίκη της Γαλλίας, με την απόδοση να αυξάνεται από τα 5.70 στα 6.84.

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