Hydration Break σημαίνει... 600 εκατ. στα ταμεία της FIFA

Το ποδόσφαιρο υπήρξε πάντα το άθλημα της αδιάκοπης ροής. Σε αντίθεση με το μπάσκετ, το βόλεϊ ή το αμερικανικό ποδόσφαιρο, ο χρόνος κυλά χωρίς υποχρεωτικές διακοπές και το παιχνίδι αποκτά τον δικό του ρυθμό, ο οποίος πολλές φορές καθορίζει και την εξέλιξη ενός αγώνα. Για περισσότερο από έναν αιώνα, αυτή η φιλοσοφία παρέμενε σχεδόν απαραβίαστη. Μέχρι που στο Μουντιάλ εμφανίστηκαν τα hydration breaks. Τα διαλείμματα ενυδάτωσης, επί το ελληνικότερον.

Η επίσημη δικαιολογία ήταν απολύτως λογική

Οι ολοένα υψηλότερες θερμοκρασίες και οι αγώνες που διεξάγονταν σε δύσκολες κλιματολογικές συνθήκες επέβαλαν τη δυνατότητα στους ποδοσφαιριστές να ενυδατώνονται, ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος θερμικής καταπόνησης. Κανείς δεν μπορούσε να διαφωνήσει με το επιχείρημα της προστασίας της υγείας των αθλητών. Στην πράξη, όμως, τα πράγματα εξελίχθηκαν διαφορετικά. Στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 τα hydration breaks εφαρμόστηκαν καθολικά. Σε αρκετές περιπτώσεις οι διακοπές πραγματοποιήθηκαν ακόμη και όταν οι καιρικές συνθήκες δεν δικαιολογούσαν ιδιαίτερα την ανάγκη, ενώ υπήρξαν αγώνες που διεξάγονταν ακόμη και υπό βροχή και παρ’ όλα αυτά διακόπηκαν κανονικά. Η εικόνα δημιούργησε εύλογες απορίες. Αν η ανάγκη ήταν αποκλειστικά η ενυδάτωση, γιατί η διακοπή έπρεπε να είναι υποχρεωτική και τόσο μεγάλη;

Η απάντηση δεν βρίσκεται φυσικά στο νερό, αλλά στον χρόνο. Τον διαφημιστικό χρόνο. Για πρώτη φορά το ποδόσφαιρο απέκτησε κάτι που μέχρι σήμερα απέφευγε συστηματικά: ένα θεσμοθετημένο time-out. Μπορεί να μην ονομάζεται έτσι, όμως λειτουργεί ακριβώς με τον ίδιο τρόπο. Οι προπονητές συγκεντρώνουν τους ποδοσφαιριστές τους, δίνουν νέες οδηγίες, αλλάζουν σχηματισμούς, διορθώνουν λάθη και ουσιαστικά επανεκκινούν το παιχνίδι. Αν μια ομάδα έχει αποκτήσει ορμή, αυτή διακόπτεται. Αν μια άλλη βρίσκεται υπό πίεση, αποκτά πολύτιμο χρόνο για να ανασυνταχθεί.

Η φυσική ροή του αγώνα σταματά για τουλάχιστον τρία λεπτά, ακριβώς όπως συμβαίνει σε ένα τάιμ άουτ στο μπάσκετ ή στο βόλεϊ. Ο κόσμος, οι ποδοσφαιρόφιλοι, δυσανασχετούν και υποδέχονται τέτοιες διακοπές με γιουχαϊσματα. Αλλά η γνώμη τους δεν ενδιαφέρει τη FIFA. Διότι υπάρχει και μια δεύτερη, πολύ πιο ενδιαφέρουσα διάσταση. Κάθε τέτοια διακοπή αποτελεί ίσως το ακριβότερο διαφημιστικό παράθυρο σε ολόκληρη τη διάρκεια ενός ποδοσφαιρικού αγώνα.

Οι τηλεοπτικοί σταθμοί δεν χάνουν την ευκαιρία

Την ώρα που οι παίκτες πίνουν νερό και οι προπονητές μιλούν στους ποδοσφαιριστές τους, στην οθόνη εμφανίζονται χορηγοί, εμπορικά μηνύματα και διαφημίσεις. Πρόκειται για ένα διάλειμμα που βρίσκεται κυριολεκτικά «σφηνωμένο» μέσα στη δράση, όταν ο θεατής είναι σχεδόν βέβαιο ότι δεν θα αλλάξει κανάλι, επειδή γνωρίζει ότι ο αγώνας θα συνεχιστεί σε λίγα δευτερόλεπτα. Αυτό ακριβώς κάνει το hydration break πολύ πιο πολύτιμο ακόμη και από το ημίχρονο. Στο ημίχρονο ο θεατής μπορεί να απομακρυνθεί από την τηλεόραση, να σηκωθεί από τον καναπέ ή να αλλάξει κανάλι. Στη μέση του αγώνα, όμως, η προσοχή του παραμένει στραμμένη στην οθόνη.

Δεν είναι τυχαίο ότι η Fox Sports, η οποία μετέδωσε το τουρνουά στις Ηνωμένες Πολιτείες, τιμολογούσε διαφημιστικό χρόνο της τάξης των 200.000 δολαρίων για ένα σποτ διάρκειας 30 δευτερολέπτων, ενώ σε αγώνες υψηλού ενδιαφέροντος όπως οι ημιτελικοί και οι τελικοί αυτής της εβδομάδας οι εκτιμήσεις της αγοράς ανεβάζουν το αντίστοιχο ποσό ακόμη και στα 750.000 δολάρια. Αν επιχειρήσει κανείς έναν απλό υπολογισμό, το μέγεθος γίνεται εντυπωσιακό. Δύο hydration breaks ανά αγώνα, περίπου τρία λεπτά το καθένα, σημαίνουν περίπου δώδεκα διαφημιστικά σποτ των 30 δευτερολέπτων σε κάθε παιχνίδι. Με συνολικά 104 αγώνες, δημιουργούνται περισσότερες από 1.200 νέες διαφημιστικές θέσεις που ουσιαστικά δεν υπήρχαν στο ποδόσφαιρο πριν από λίγα χρόνια.

Ακόμη και αν χρησιμοποιηθεί ως βάση η χαμηλή τιμή των 200.000 δολαρίων ανά 30 δευτερόλεπτα, τα δυνητικά διαφημιστικά έσοδα φτάνουν σε εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια. Αν ληφθούν υπόψη και οι κορυφαίοι αγώνες, όπου η αξία κάθε διαφημιστικού διαλείμματος μπορεί να εκτοξευθεί στα 500.000 ή ακόμη και στα 750.000 δολάρια, τότε δεν είναι υπερβολικό να υπολογίζεται ότι μόνο για τα τηλεοπτικά δίκτυα η συνολική αξία αυτών των νέων διαφημιστικών παραθύρων μπορεί να προσεγγίζει ή ακόμη και να ξεπερνά τα 500 με 600 εκατομμύρια δολάρια.

Η FIFA, από την πλευρά της, υποστηρίζει ότι δεν εισέπραξε επιπλέον χρήματα από τα hydration breaks. Οι τηλεοπτικές συμφωνίες είχαν ήδη υπογραφεί πριν από τη θεσμοθέτησή τους, αυτό υποστηρίζουν. Τυπικά, αυτό μπορεί να είναι σωστό ως προς τη δομή των συμβολαίων. Η εικόνα, όμως, δημιουργεί εύλογα ερωτήματα. Αν πράγματι δεν υπήρχε καμία εμπορική αξιοποίηση αυτών των διακοπών, τότε γιατί οι τηλεοπτικές μεταδόσεις δεν συνέχιζαν απλώς να δείχνουν τους ποδοσφαιριστές μέσα στον αγωνιστικό χώρο; Γιατί εμφανίζονταν εμπορικά μηνύματα και χορηγοί σε ένα χρονικό σημείο που μέχρι πριν από λίγα χρόνια δεν υπήρχε καν;

Ακόμη κι αν η FIFA δεν εισέπραξε άμεσα αυτά τα χρήματα από τη συγκεκριμένη διοργάνωση, είναι προφανές ότι δημιουργήθηκε ένα νέο εμπορικό προϊόν τεράστιας αξίας. Και όταν κάτι αποκτά τέτοια αξία, αργά ή γρήγορα αυτή αποτυπώνεται και στις επόμενες διαπραγματεύσεις των τηλεοπτικών δικαιωμάτων. Ίσως, λοιπόν, το μεγαλύτερο κέρδος των hydration breaks να μην είναι τα εκατοντάδες εκατομμύρια των διαφημίσεων, αλλά η αλλαγή φιλοσοφίας που εισάγουν στο ίδιο το ποδόσφαιρο. Για πρώτη φορά ανοίγει η πόρτα στις υποχρεωτικές διακοπές μέσα στον αγώνα. Σήμερα ο λόγος είναι η ενυδάτωση. Αύριο μπορεί να είναι η υπερβολική ζέστη. Μεθαύριο ίσως μια εμπορική ανάγκη ή μια νέα τηλεοπτική απαίτηση.

Η ιστορία του αθλητισμού έχει δείξει ότι όταν δημιουργείται ένας νέος χώρος για διαφήμιση, σπάνια καταργείται. Αντίθετα, συνήθως επεκτείνεται. Και ίσως αυτό να είναι το πραγματικό στοίχημα των επόμενων ετών. Όχι αν οι ποδοσφαιριστές χρειάζονται ένα μπουκάλι νερό, αυτό είναι αυτονόητο. Αλλά αν το ποδόσφαιρο μπορεί να διατηρήσει τον μοναδικό, αδιάκοπο ρυθμό που το έκανε το δημοφιλέστερο άθλημα στον κόσμο ή αν θα αρχίσει, λίγο-λίγο, να μοιάζει όλο και περισσότερο με τα άλλα σπορ, όπου οι διακοπές τέτοιου είδους θεωρούνται μέρος του παιχνιδιού και χρησιμοποιούνται και για λόγους τακτικής.

newmoney.gr