Ετοιμοπόλεμος ο Εμπαπέ!

Αγωνία προκλήθηκε στο στρατόπεδο της εθνικής Γαλλίας για την κατάσταση του Κιλιάν Εμπαπέ, λίγες ώρες πριν από τον μεγάλο ημιτελικό του Μουντιάλ 2026 απέναντι στην Ισπανία.

Για τον αρχηγό των «τρικολόρ» το πρόβλημα προέκυψε στον προημιτελικό με το Μαρόκο, στον οποίο ο Γάλλος επιθετικός αποχώρησε στο 77ο λεπτό, έχοντας δεχθεί ένα χτύπημα και τοποθετήσει πάγο στο σημείο.

«Είναι 100% έτοιμος»

Παρά την αρχική ανησυχία, οι εκτιμήσεις από το γαλλικό επιτελείο εμφανίζονται καθησυχαστικές. Ο Ντιντιέ Ντεσάν εξήγησε πως ο Εμπαπέ προφυλάχθηκε σε μέρος του προγράμματος, αλλά είναι 100% έτοιμος για τον αγώνα με την Ισπανία το βράδυ της Τρίτης (14/7), για τα ημιτελικά του Μουντιάλ 2026.

Όλα δείχνουν, λοιπόν, πως ο ηγέτης της Γαλλίας θα είναι διαθέσιμος απέναντι στην Ισπανία, στοχεύοντας σε τρίτο σερί τελικό σε Παγκόσμιο Κύπελλο μετά τις διοργανώσεις του 2018 στη Ρωσία και του 2022 στο Κατάρ

athletiko.gr