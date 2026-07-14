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Φαβορί ο Αντρέα Πίρλο!

ΓΗΠΕΔΟ

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Φαβορί ο Αντρέα Πίρλο!

Ένα από τα φαβορί για να κάτσει στον πάγκο της Εθνικής Ιταλίας είναι ο Αντρέα Πίρλο σύμφωνα με Ιταλικά δημοσιεύματα, με τον Πάολο Μαλντίνι να επιθυμεί την πρόσληψη του «Μαέστρο».

Έπειτα από την παραίτηση του Τζενάρο Γκατούζο από ομοσπονδιακός τεχνικός, λόγω του αποκλεισμού από την τελική φάση του Μουντιάλ 2026, η διοίκηση της Ιταλίας ψάχνει τον εκλεκτό που θα κάτσει στον πάγκο των «Ατζούρι», με πολλά ονόματα να έχουν πέσει στο τραπέζι και ένα από αυτά είναι του Αντρέα Πίρλο.Τα ονόματα του Αντόνιο Κόντε και του Ρομπέρτο Μαντσίνι βρίσκονται επίσης ψηλά στη λίστα για τον πάγκο των Ιταλών, με το πιο τρελό σενάριο να είναι εκείνο που θέλει τον Πεπ Γκουαρδιόλα, που είναι ελεύθερος, να είναι και αυτός ένας από τους υποψήφιους για προπονητής της «Σκουάντρα Ατζούρα».

Όμως, σύμφωνα με αποκλειστικό δημοσίευμα της «Gazzetta Dello Sport», το όνομα που «ενθουσιάζει» περισσότερο τον τεχνικό διευθυντή, Πάολο Μαλντίνι και τον σύμβουλο της ιταλικής ομοσπονδίας, Λεονάρντο, είναι εκείνο του Αντρέα Πίρλο, με τους δύο διοικούντες να τον έχουν σε μεγάλη εκτίμηση.Ο πρώην παίκτης της Μίλαν και της Γιουβέντους εργάζεται αυτή τη στιγμή στη United fc στο Ντουμπάι και η διοίκηση της Ιταλίας τον θεωρεί τον κατάλληλο για να επαναφέρει τους «Ατζούρι» στην «Ελίτ», ξεκινώντας από το Nations League του Σεπτέμβρη.

sdna.gr 

 

 

Κατηγορίες

World Cup 2026

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