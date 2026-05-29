Πώς έφθασαν μέχρι τον τελικό Απόλλων και Πάφος

Η πορεία του Απόλλωνα στη διοργάνωση ξεκίνησε από την α' φάση, ξεφεύγοντας εύκολα από το εμπόδιο της ΜΕΑΠ επικρατώντας εκτός έδρας με 5-1, ενώ στον επόμενο γύρο κέρδισε εντός έδρας με 2-0 την Ανόρθωση, στο στάδιο «Αλφαμέγα».

Στα προημιτελικά χρειάστηκε να φθάσει στην παράταση για να λυγίσει την Ομόνοια Αραδίππου με 3-2 (σ.σ. 2-2 η κανονική διάρκεια) και στα ημιτελικά κέρδισε τον ΑΠΟΕΛ με 4-2 στον πρώτο αγώνα, για να πάρει την πρόκριση στη ρεβάνς του ΓΣΠ κρατώντας το 0-0.

Για την Πάφο FC οι υποχρεώσεις στον θεσμό ξεκίνησαν από τη δεύτερη φάση, οπότε και νίκησε –με γκολ στα τελευταία λεπτά– με 2-1 τον Ακρίτα. Στα προημιτελικά η παφιακή ομάδα επιβλήθηκε εκτός έδρας με 3-0 του Διγενή Ακρίτα Μόρφου. Στην ημιτελική φάση απέκλεισε με δύο νίκες την ΑΕΛ, πρώτα με 2-1 στο στάδιο «Αλφαμέγα» κι έπειτα με 3-1 στο «Στέλιος Κυριακίδης».