Χωρίς πολυτέλεια για λάθη

Η Πάφος φιλοξενεί τον Άρη (18:00) στο «Στέλιος Κυριακίδης» εν μέσω απογοήτευσης.

Οι γαλάζιοι μπορεί να βρίσκονται στον τελικό του κυπέλλου, δεν έχουν όμως βρει την αγωνιστική τους αίγλη εντός των τεσσάρων γραμμών. Η πρόσφατη ήττα από την Ομόνοια επιβεβαίωσε πως η παφιακή ομάδα βρίσκεται σε παρατεταμένο ντεφορμάρισμα, που ούτε ο Σα Πίντο κατάφερε να φρενάρει.

Μετά την αποχώρηση του Καρσέδο, η ανησυχία είναι έκδηλη ως προς το τι πήγε λάθος και οι ποδοσφαιριστές δεν αποδίδουν όπως στο πρώτο μισό της σεζόν. Το… ταμείο στο τέλος του μήνα θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς θα αποφασιστούν τα επόμενα βήμα. Μέχρι τότε όμως, διακυβεύονται πολλά! Η Πάφος καλείται να κάνει το 3Χ3 και να αφήσει εκτός μάχης όσους την κυνηγούν, ενώ ο τελικός κυπέλλου πλησιάζει όλο και περισσότερο και καλείται να είναι έτοιμη. Αγωνιστικά και ψυχολογικά.

Όσον αφορά στο αγωνιστικό για το αποψινό παιχνίδι, δεν υπολογίζεται ο Μπρούνο.