Tην ώρα που πανηγύριζε το κύπελλο με την Πάφο FC, ανακοινώθηκε από τη νέα ομάδα ο Μιχαήλ!

Ανακοινώθηκε το επόμενο βήμα του Κύπριου τερματοφύλακα την ώρα των πανηγυρισμών της Πάφου

Στο εξωτερικό θα συνεχίσει την καριέρα του ο Νεόφυτος Μιχαήλ, μετά την ολοκλήρωση της θητείας του στην Πάφο FC.

Ο Κύπριος τερματοφύλακας λίγες ώρες μετά την κατάκτηση του κυπέλλου από την παφιακή ομάδα, ανακοινώθηκε από την ρουμανική Κλουζ.

Έτσι, μπαίνει τέρμα στη φημολογία που αναπτύχθηκε σχετικά με νέο σταθμό εντός Κύπρου.

Σημειώνεται ότι ο Νεόφυτος Μιχαήλ βγαίνει για δεύτερη φορά εκτός νησιού, καθώς τη διετία 2018-20 έπαιξε στο πρωτάθλημα της Ελλάδας, αρχικά στον ΠΑΣ Γιάννινα κι έπειτα στον Αστέρα Τρίπολης.

