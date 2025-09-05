Ανακοίνωσε Ευθυμίου η ΠΑΕΕΚ
Στην ΠΑΕΕΚ θα συνεχίσει την καριέρα του ο κεντρικός αμυντικός Βασίλης Ευθυμίου
Η ανακοίνωση της ομάδας της Κερύνειας:
Η ΠΑΕΕΚ Κερύνειας Ποδόσφαιρο είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την απόκτηση του κεντρικού αμυντικού Βασίλη Ευθυμίου, από τον ΑΠΟΕΛ Λευκωσίας.
Ο Βασίλης (2006) μεγάλωσε ποδοσφαιρικά στην ομάδα του ΑΠΟΕΛ και συμμετείχε σε όλες τις μικρές εθνικές ομάδες της Κύπρου 🇨🇾
Καλωσορίζουμε τον Βασίλη στην ομάδα της Κερύνειας και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία.