Ανακοίνωσε Ευθυμίου η ΠΑΕΕΚ

Στην ΠΑΕΕΚ θα συνεχίσει την καριέρα του ο κεντρικός αμυντικός Βασίλης Ευθυμίου

Η ανακοίνωση της ομάδας της Κερύνειας: 

Η ΠΑΕΕΚ Κερύνειας Ποδόσφαιρο είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την απόκτηση του κεντρικού αμυντικού Βασίλη Ευθυμίου, από τον ΑΠΟΕΛ Λευκωσίας.

Ο Βασίλης (2006) μεγάλωσε ποδοσφαιρικά στην ομάδα του ΑΠΟΕΛ και συμμετείχε σε όλες τις μικρές εθνικές ομάδες της Κύπρου 🇨🇾

Καλωσορίζουμε τον Βασίλη στην ομάδα της Κερύνειας και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία.

 

