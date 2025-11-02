Αυγουστή: «Στα τελευταία παιχνίδια νιώθουμε... να μη πω τη λέξη»

«Ευχαριστώ τον κόσμο, ήταν πολύ σημαντικός σήμερα. Είναι κρίμα, καταφέραμε με Ολυμπιακό αλλά και σήμερα να κάνουμε καλές εμφανίσεις αλλά να μην πάρουμε αυτά που δικαιούμασταν. Κάποιες φορές την τύχη σου την καθορίζεις ο ίδιος. Δεχθήκαμε εύκολα την ισοφάριση, χάσαμε την συγκέντρωσή. Χωρίς λόγο δεχθήκαμε εύκολα γκολ. Πριν τρεις βδομάδες μετά το παιχνίδι με την Αραδίππου είχα συνάντηση με τον πρόεδρο και του είπα ότι καλύτερα να πάμε έτσι, να μην παίζουμε καλά και να κερδίζουμε. Μετά παίξαμε καλά αλλά δεν πήραμε τις νίκες. Απόψε ήταν μια εμφάνιση που οι Απολλωνίστες μπορεί να είναι περήφανοι. Στα τελευταία δυο παιχνίδια νιώθουμε... να μην πω τη λέξη, αλλά πολύ άσχημα. Ο στόχος του Απόλλωνα δεν είναι η εξάδα, είναι να μπει στην εξάδα και να διεκδικήσει μια θέση για την Ευρώπη. Κάθε παιχνίδι είναι τελικός από τη στιγμή που χάθηκαν εύκολοι βαθμοί»