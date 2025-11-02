ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

ΑΕΛ κατά της διαιτησίας: «Κόκκινη στον Νταβίντ Λουίζ, έπιασαν τόπο οι φωνές της Πάφου μετά την Ομόνοια»

Ανακοίνωση από την ΑΕΛ με αφορμή τις διαιτητικές αποφάσεις του αγώνα με τη Πάφο

Αναλυτικά όσα σημειώνουν στην ομάδα της Λεμεσού: 

Η Αθλητική Ένωση Λεμεσού εκφράζει την έντονη αγανάκτηση και απογοήτευση της για τα όσα εκτυλίχθηκαν στο σημερινό παιχνίδι απέναντι στην Πάφος FC.

Σε μια φάση όπου ο ποδοσφαιριστής μας Ανδρέας Φιλιώτης δέχθηκε βίαιη αγκωνιά στο κεφάλι από τον Νταβίντ Λουίς, ο διαιτητής και ο βοηθός διαιτητής επέδειξαν ανεξήγητη ανοχή, μη καταλογίζοντας την προφανή παράβαση που συνεπάγει κόκκινη κάρτα. Ακόμη πιο ανησυχητικό είναι ότι ούτε ο VAR παρενέβη, αγνοώντας μια ενέργεια που θέτει σε άμεσο κίνδυνο τη σωματική ακεραιότητα ποδοσφαιριστή και προσβάλλει τη βασική αρχή του “fair play”.

Η σοβαρότητα του χτυπήματος ήταν ξεκάθαρη, καθώς ο ποδοσφαιριστής μας Ανδρέας Φιλιώτης αναγκάστηκε να αποχωρήσει στο ημίχρονο λόγω έντονων ενοχλήσεων και μεταφέρθηκε σε ιδιωτική κλινική για ιατρικές εξετάσεις, με έντονα συμπτώματα διάσεισης. Η υγεία και η ασφάλεια των ποδοσφαιριστών πρέπει να αποτελούν αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα, κάτι που δυστυχώς δεν τηρήθηκε στη σημερινή αναμέτρηση.

Δυστυχώς, φαίνεται ξεκάθαρα πως οι φωνές και οι πιέσεις της αποψινής μας αντιπάλου μετά τον αγώνα με την Ομόνοια Λευκωσίας “έπιασαν τόπο”, επαναφέροντας πρακτικές που θεωρούσαμε ότι είχαν εκλείψει από τα κυπριακά γήπεδα.

Η ΑΕΛ απαιτεί ΣΕΒΑΣΜΟ και ΙΣΟΤΙΜΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ, και δεν πρόκειται να ανεχθεί την αδικία που θέτει σε κίνδυνο την αξιοπιστία του πρωταθλήματος. Ως εκ τούτου, ζητούμε άμεση παρέμβαση των αρμόδιων αρχών και λογοδοσία για τη διαιτητική διαχείριση του σημερινού αγώνα.

