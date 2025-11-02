Μαρτίνς: «Αξίζαμε κάτι από το παιχνίδι»
Διαβάστε όσα είπε ο Ούγκο Μάρτινς μετά το τέλος του αγώνα με τη Πάφο και την ήττα της ΑΕΛ με 1-0.
«Προσπαθήσαμε να νικήσουμε το παιχνίδι. Πάντα ζητάω από τους παίκτες μου να επιλέξουν πως θα νικήσουν, ή θα χάσουν ή θα φέρουν ισοπαλία. Ο τρόπος που επέλεξαν είναι αυτός που ζητάω. Κατάφεραν να κερδίσουν πολλές μονομαχίες και πάλεψαν. Είμαστε απογοητευμένοι από το αποτέλεσμα και για τον κόσμο μας που ήταν εδώ. Αξίζαμε κάτι από το παιχνίδι».