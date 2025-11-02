ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: Η... ασυμβίβαστη 9η αγωνιστική, που έφερε τα πρώτα Ανορθωσιάτικα χαμόγελα

Xωρίς να εμφανιστεί το σημείο της ισοπαλίας ολοκληρώθηκε η 9η αγωνιστική, που βρήκε την Ομόνοια να παραμένει στην κορυφή, έχοντας απόσταση ενός βαθμού από την Πάφος FC και δύο από ΑΠΟΕΛ και Άρη. Όλες προχώρησαν με νίκη και έτσι η πρώτη τετράδα έμεινε αναλλοίωτη.

Σε τέσσερα παιχνίδια επικράτησαν οι φιλοξενούμενοι ενώ στα άλλα τρία οι γπεδούχοι, με την 9η στροφή να καταγράφει 17 γκολ.

Στα αξιοσημείωτα ασφαλώς τα πρώτα χαμόγελα της νίκης για την Ανόρθωση που επικράτησε της Ε.Ν Ύψωνα και πήρε βαθιά ανάσα. Σημαντικό επίσης ήταν το διπλό της ΑΕΚ επί του Απόλλωνα το οποίο ήρθε με ανατροπή.

Έτσι οι κιτρινοπράσινοι παρέμειναν σε τροχιά πρωταθλήματος, παρόλο που είναι στο -5.

9η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Άρης - Ακρίτας 3-1

(4' Κακουλλής, 42' πέν. Κβιλιτάια, 83' Εφαγκέ / 8' Ρομό)

Ομόνοια Αρ. - Ολυμπιακός 0-1

(55΄ Ταβάρες)

Ένωση - Ομόνοια 0-2

(2΄ Μαέ, 32΄ Γιόβετιτς)

ΑΠΟΕΛ - Εθνικός 4-1

(53΄Λαΐφης, 65΄, 74΄ πέν. Σωτηρίου, 90+2΄ Κόρμπου / 15΄Αντερέγκεν)

Ε.Ν. Ύψωνα - Ανόρθωση 0-1

(79΄ πέν. Σένσι)

Πάφος FC - ΑΕΛ 1-0

(5΄ Ντράγκομιρ)

Απόλλων - ΑΕΚ 1-2

(48΄ Κβίντα / 51΄ Ροντέν, 80΄ Χάιρο)

BAΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΣΥΝΕΧΕΙΑ (10η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ)

Παρασκευή, 7 Νοεμβρίου

19:00 ΑΕΛ - Ένωση

Σάββατο, 8 Νοεμβρίου

16:00 Ακρίτας - Ολυμπιακός

18:00 Εθνικός Άχνας - Απόλλων

19:00 Άρης - Ε.Ν. Ύψωνα

Κυριακή, 9 Νοεμβρίου

17:00 ΑΕΚ - Ομόνοια Αρ.

19:00 Ομόνοια - ΑΠΟΕΛ

19:00 Ανόρθωση - Πάφος FC