Μεγάλο νέο στην Μπαρτσελόνα!

Μεγάλο νέο στην Μπαρτσελόνα!

Διαθέσιμος ο Ραφίνια μετά από καιρό στην Μπαρτσελόνα

Επιστροφή Ραφίνια στην Μπαρτσελόνα. Ο Χάνσι Φλικ ανακοίνωσε τις επιλογές του για την αναμέτρηση (2/5, 22:00) των Καταλανών απέναντι στην Οσασούνα για την 34η αγωνιστική της La Liga. Σε αυτές συμπεριλαμβάνεται το όνομα του Ραφίνια με το κλαμπ να ενημερώνει ότι πλέον ο Βραζιλιάνος άσος είναι ιατρικά έτοιμος. Όπως και ο Μαρκ Μπερνάλ.

Ο Ραφίνια, ο οποίος μετράει 31 συμμετοχές με 19 γκολ και 9 ασίστ στην τρέχουσα σεζόν, ξεπέρασε τον τραυματισμό του στον μηρό, όπου αντιμετώπιζε πρόβλημα από τα τέλη Μαρτίου, έχοντας... λαβωθεί με την εθνική Βραζιλίας. Αυτό σημαίνει ότι θα είναι ετοιμοπόλεμος για το ντέρμπι με τη Ρεάλ την ερχόμενη Κυριακή (10/5). Εκτός βρίσκονται Γιαμάλ και Κρίστενσεν, αλλά και ο τιμωρημένος Κουντέ.

