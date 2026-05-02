«Οι σούβλες είναι πάνω, τα magic cars έτοιμα»
Ανάρτηση από τους οργανωμένους οπαδούς της Ομόνοιας ενόψει του αγώνα (19:00) με τον Άρη
Το Fan Club Lakatamia καλεί τον κόσμο της Ομόνοιας στον σύνδεσμο όπου με πορεία θα κατευθυνθούν όλοι προς την Παπανικολή στο ΓΣΠ.
Αναλυτικά το μήνυμα:
O ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΝΟΙΞΕ
ΟΙ ΣΟΥΒΛΕΣ ΕΜΠΗΚΑΝ ΠΑΝΩ
ΤΑ ΜΑGIC CAR ΕΙΝΑΙ ΕΤΟΙΜΑ
Η ΟΜΟΝΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΑ
ΑΝΑΧΩΡΟΥΜΕ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟ FAN CLUB ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗ ΣΤΙΣ 14:30
Και η ανάρτηση των Green Fanatics:
Είμαστε έτοιμοι και σας περιμένουμε — τα πρώτα βαμμένα έφτασαν.
ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ. ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ.
Υ.Γ. Παράκληση — για να μπορούμε να χαρούμε την ομάδα μας στα επόμενα παιχνίδια, ό,τι υλικά έχετε να τα ανάβετε στην Παπανικολή και όχι μέσα ή πλησίον του γηπέδου.
ΣΥΦΙ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ / GREEN FANATICS
ΑΙΩΝΙΑ ΠΙΣΤΟΙ —