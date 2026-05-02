«Οι σούβλες είναι πάνω, τα magic cars έτοιμα»

Το Fan Club Lakatamia καλεί τον κόσμο της Ομόνοιας στον σύνδεσμο όπου με πορεία θα κατευθυνθούν όλοι προς την Παπανικολή στο ΓΣΠ.

Αναλυτικά το μήνυμα:

O ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΝΟΙΞΕ

ΟΙ ΣΟΥΒΛΕΣ ΕΜΠΗΚΑΝ ΠΑΝΩ

ΤΑ ΜΑGIC CAR ΕΙΝΑΙ ΕΤΟΙΜΑ

Η ΟΜΟΝΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΑ

ΑΝΑΧΩΡΟΥΜΕ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟ FAN CLUB ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗ ΣΤΙΣ 14:30

Και η ανάρτηση των Green Fanatics:

Είμαστε έτοιμοι και σας περιμένουμε — τα πρώτα βαμμένα έφτασαν.

ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ. ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ.

Υ.Γ. Παράκληση — για να μπορούμε να χαρούμε την ομάδα μας στα επόμενα παιχνίδια, ό,τι υλικά έχετε να τα ανάβετε στην Παπανικολή και όχι μέσα ή πλησίον του γηπέδου.

ΣΥΦΙ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ / GREEN FANATICS

ΑΙΩΝΙΑ ΠΙΣΤΟΙ —