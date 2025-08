Ανακοίνωσε Άμπρι η Ομόνοια 29Μ

Αναλυτικά:

☘️ Το Σωματείο μας ανακοινώνει την έναρξη συνεργασίας με τον ποδοσφαιριστή Steve Ambri.

Ο διεθνής ποδοσφαιριστής με την Γουινέα Μπισάου είναι γεννημένος στις 12/08/1997 και αγωνίζεται στην θέση του ακραίου και κεντρικού επιθετικού.

Καλωσορίζουμε τον Steve στην μεγάλη οικογένεια της ΟΜΟΝΟΙΑΣ και του ευχόμαστε πολλές επιτυχίες με το Τριφύλλι στο στήθος.

We are building the team.

#2025-2026