Καταδικαστική ανακοίνωση του ΠΑΣΠ για την ρατσιστική επίθεση στον Κουλιμπαλί

Με ανακοίνωσή του ο ΠΑΣΠ τοποθετείται και καταδικάζει την ρατσιστική επίθεση που δέχθηκε ο Σενού Κουλιμπαλί.

H ανακοίνωση:

«Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Ποδοσφαιριστών (ΠΑ.Σ.Π.) καταδικάζει με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο τη ρατσιστική επίθεση που δέχθηκε στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης ο ποδοσφαιριστής της Ομόνοιας και μέλος του Συνδέσμου μας, Σενού Κουλιμπαλί.

Η αποστολή υβριστικών και ρατσιστικών μηνυμάτων δεν αποτελεί απλώς μια απαράδεκτη συμπεριφορά. Συνιστά προσβολή της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και παραβίαση των θεμελιωδών αρχών της ισότητας και του αλληλοσεβασμού.

Ο ΠΑ.Σ.Π. καλεί τις αρμόδιες αρχές και ειδικότερα την Αστυνομία Κύπρου να παρέμβουν άμεσα. Είναι επιβεβλημένο να δρομολογηθούν όλες οι απαραίτητες ενέργειες, αξιοποιώντας στο έπακρο την ισχύουσα νομοθεσία για την καταπολέμηση του ρατσισμού και της ρητορικής μίσους.

Ο ρατσισμός δεν έχει θέση ούτε στην κοινωνία ούτε στον αθλητισμό. Τέτοια φαινόμενα πρέπει να πατάσσονται εν τη γενέσει τους, στέλνοντας μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση ότι η ανοχή απέναντι στον ρατσισμό είναι μηδενική».

Μονάχα μία η επιλογή

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Κατρακύλησε στο Νο 80 του κόσμου ο Τσιτσιπάς!

Τένις

|

Category image

Σαν «μπούμερανγκ» το «Ομόνοια ερχόμαστε»

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

4η και 5η θέση για τον Τζιωρτζή στον πρώτο γύρο του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος NASCAR στη Βαλένθια

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Μνημόνιο ΥΠΑΝ – ΚΟΠ για εισαγωγή του ποδοσφαίρου στη Μέση Εκπαίδευση

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Υποκλίθηκε στον κόσμο ο Κουλιμπαλί: «Είστε τεράστιοι!»

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Τάεκβοντο: Αίσιο τέλος στην περιπέτεια ανήλικου αθλητή στο Ουζμπεκιστάν και ευχαριστίες

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Ευχαριστίες ΑΠΟΕΛ στον πρώην παράγοντα που συνείσφερε το πιο ψηλό ποσό

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Τα βρήκαν Ρεάλ και Ρίντιγκερ για νέο συμβόλαιο έως το 2027

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

ΚΟΠ για την ρατσιστική επίθεση κατά Κουλιμπαλί: «Προσβολή της ανθρώπινης αξιοπρέπειας»

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Οι ρεφ στα κρίσιμα ματς των ημιτελικών του κυπέλλου

ΚΥΠΕΛΛΟ

|

Category image

Άγγιξαν τους τίτλους Allwyn Ανδρών και Γυναικών Sabbianco Ανόρθωση και Ε.Ν. Αθηένου

Χαντμπολ

|

Category image

Πρέπει να νιώθει ικανοποιημένη

ΑΕΚ

|

Category image

Δόθηκαν οι τίτλοι στα Κύπελλα Allwyn στις αναπτυξιακές ηλικίες του Χάντμπολ

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Stoiximan: Ενισχυμένες Αποδόσεις στο Κρίσταλ Πάλας-Γουέστ Χαμ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη