Καταδικαστική ανακοίνωση του ΠΑΣΠ για την ρατσιστική επίθεση στον Κουλιμπαλί

Με ανακοίνωσή του ο ΠΑΣΠ τοποθετείται και καταδικάζει την ρατσιστική επίθεση που δέχθηκε ο Σενού Κουλιμπαλί.

H ανακοίνωση:

«Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Ποδοσφαιριστών (ΠΑ.Σ.Π.) καταδικάζει με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο τη ρατσιστική επίθεση που δέχθηκε στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης ο ποδοσφαιριστής της Ομόνοιας και μέλος του Συνδέσμου μας, Σενού Κουλιμπαλί.

Η αποστολή υβριστικών και ρατσιστικών μηνυμάτων δεν αποτελεί απλώς μια απαράδεκτη συμπεριφορά. Συνιστά προσβολή της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και παραβίαση των θεμελιωδών αρχών της ισότητας και του αλληλοσεβασμού.

Ο ΠΑ.Σ.Π. καλεί τις αρμόδιες αρχές και ειδικότερα την Αστυνομία Κύπρου να παρέμβουν άμεσα. Είναι επιβεβλημένο να δρομολογηθούν όλες οι απαραίτητες ενέργειες, αξιοποιώντας στο έπακρο την ισχύουσα νομοθεσία για την καταπολέμηση του ρατσισμού και της ρητορικής μίσους.

Ο ρατσισμός δεν έχει θέση ούτε στην κοινωνία ούτε στον αθλητισμό. Τέτοια φαινόμενα πρέπει να πατάσσονται εν τη γενέσει τους, στέλνοντας μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση ότι η ανοχή απέναντι στον ρατσισμό είναι μηδενική».