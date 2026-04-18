Μπεργκ: «Είμαστε πολύ χαρούμενοι, τα γκολ μας είχαν μεγάλη ποιότητα»

«Είμαστε πολύ χαρούμενοι που κερδίσαμε τον ΑΠΟΕΛ. Ήταν η πρώτη φορά που κερδίσαμε τον ΑΠΟΕΛ και ήταν η πρώτη φορά που είχαμε τις ίδιες μέρες ξεκούρασης. Τα γκολ που σκοράραμε είχαν μεγάλη ποιότητα. Δεν δεχτήκαμε πίεση. Ήταν ένα πολύ καλό πρώτο μέρος. Πιο ισορροπημένο το δεύτερο μέρος. Είχαμε κάποιες στιγμές και ελέγχαμε τον αγώνα. Αμυνθήκαμε καλά, τους σταματήσαμε στο να σκοράρουν. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που κερδίσαμε. Σήμερα καταφέραμε να κρατήσουμε και το μηδέν. Γενικά είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος από την συμπεριφορά και την νοοτροπία της ομάδας. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που είδαμε τον κόσμο σήμερα εδώ. Νιώθουμε την στήριξή τους από την ώρα που ήρθαμε στο γήπεδο. Είναι πολύ ωραίο και για τους παίκτες. Οι παίκτες είναι πολύ χαρούμενοι που κέρδισαν αυτό το παιχνίδι. Ήταν μία μεγάλη νίκη. Καταλαβαίνουμε τον κόσμο και την χαρά του. Μας δίνουν ακόμα μεγαλύτερο κίνητρο να συνεχίσουμε με τον ίδιο τρόπο. Θέλουμε να παίξουμε με τον καλύτερο τρόπο που μπορούμε στα υπόλοιπα εφτά παιχνίδια του πρωταθλήματος»