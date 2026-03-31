«Ψήνεται» η νέα… φουρνιά

Πριν από 10-12 μέρες, η διοίκηση της Ομόνοιας προχώρησε σε ανακοινώσεις οι οποίες, λόγω της φούριας των ημερών (υπήρχαν αγωνιστικές υποχρεώσεις), πέρασαν ίσως σε δεύτερη μοίρα. Κι ενώ δεν θα έπρεπε! Ένας από τους λόγους που επιλέχθηκε εκ νέου ο Χένινγκ Μπεργκ τον Μάιο του 2025 για να αναλάβει την τεχνική ηγεσία των πρασίνων ήταν πως μπορεί να εντοπίσει τι ξεχωρίζει από τη νέα γενιά. Οι ακαδημίες των ομάδων κρύβουν «θησαυρούς» κι αυτό επί εποχής Μπεργκ έγινε ευρέως γνωστό. Όπως λοιπόν εντόπισε, ανέπτυξε και καθιέρωσε τους Τζιωνή, Λοΐζου, Κακουλλή, Κούσουλο (ήταν 21 και μεταγράφηκε από τη Νέα Σαλαμίνα) και Παναγιώτου στην πρώτη του θητεία, έτσι θέλουν να συνεχίσουν.

Αφού λοιπόν ο Παναγιώτης Αντρέου έχει γίνει από τους… αγαπημένους του Νορβηγού τεχνικού και αποτελεί βασική επιλογή στα 19 του χρόνια (όπως και ο Άγγελος Νεοφύτου), η… προσοχή πέρασε στους επόμενους. Προ ημερών λοιπόν, ανακοινώθηκε η υπογραφή επαγγελματικού συμβολαίου με τους 17χρονους Ηλία Στυλιανού (ανασταλτικός μέσος), Μιχάλη Αντωνίου (ακραίος αμυντικός) και Θέος Ιγνάτιος Καζακαίος (κεντρικός αμυντικός).

Στις αποστολές συμπεριλαμβάνεται και ο 17χρονος Χρήστος Κωνσταντινίδης (κεντρικός αμυντικός). Αυτοί είναι λοιπόν που ξεχώρισαν -προς το παρόν- με το ταλέντο και τη δουλειά τους, καθώς ο Μπεργκ παρακολουθεί και την εξέλιξη των ακαδημιών. Είναι σαφές πως το πλάνο της διοίκησης και της τεχνικής ηγεσίας έχει πρώτο στην ατζέντα την εξαγωγή ποδοσφαιριστών που μπορούν να βοηθήσουν, αφενός, την πρώτη ομάδα και, αφετέρου, να αποτελέσουν βαριά περιουσιακά χαρτιά. Η δουλειά είναι στα πόδια τους.

Εξάλλου, σε δηλώσεις που παραχώρησαν και οι τρεις μετά τις υπογραφές, αναφέρθηκαν στην παρουσία του Μπεργκ και στη σημαντικότητά της, η οποία δουλεύει υπέρ των νεαρών.

Πατάνε γκάζι

Ξεκούραση τέλος για τους ποδοσφαιριστές της Ομόνοιας. Επέστρεψαν όλοι -πλην των διεθνών- στις προπονήσεις το πρωί της Δευτέρας (30/03) κι έτσι άρχισε ουσιαστικά η προετοιμασία για το σαββατιάτικο ματς με την Πάφο (04/03). Οι Χρίστου και Οντουμπάντζο συγκεντρώνουν πιθανότητες για να προλάβουν, ενώ αναμένεται η άφιξη του Γιόβετιτς ώστε να περάσει από εξετάσεις (αισθάνθηκε ενοχλήσεις) στο ματς της Εθνικής Μαυροβουνίου. Δεδομένα εκτός είναι οι Μαγιαμπέλα και Φαμπιάνο.