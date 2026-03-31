ΑΓΑΘΗ ΚΛΩΝΑΡΗ

«Ψήνεται» η νέα… φουρνιά

Τα συμβόλαια δίνουν το σύνθημα στη νέα γενιά

Πριν από 10-12 μέρες, η διοίκηση της Ομόνοιας προχώρησε σε ανακοινώσεις οι οποίες, λόγω της φούριας των ημερών (υπήρχαν αγωνιστικές υποχρεώσεις), πέρασαν ίσως σε δεύτερη μοίρα. Κι ενώ δεν θα έπρεπε! Ένας από τους λόγους που επιλέχθηκε εκ νέου ο Χένινγκ Μπεργκ τον Μάιο του 2025 για να αναλάβει την τεχνική ηγεσία των πρασίνων ήταν πως μπορεί να εντοπίσει τι ξεχωρίζει από τη νέα γενιά. Οι ακαδημίες των ομάδων κρύβουν «θησαυρούς» κι αυτό επί εποχής Μπεργκ έγινε ευρέως γνωστό. Όπως λοιπόν εντόπισε, ανέπτυξε και καθιέρωσε τους Τζιωνή, Λοΐζου, Κακουλλή, Κούσουλο (ήταν 21 και μεταγράφηκε από τη Νέα Σαλαμίνα) και Παναγιώτου στην πρώτη του θητεία, έτσι θέλουν να συνεχίσουν.

Αφού λοιπόν ο Παναγιώτης Αντρέου έχει γίνει από τους… αγαπημένους του Νορβηγού τεχνικού και αποτελεί βασική επιλογή στα 19 του χρόνια (όπως και ο Άγγελος Νεοφύτου), η… προσοχή πέρασε στους επόμενους. Προ ημερών λοιπόν, ανακοινώθηκε η υπογραφή επαγγελματικού συμβολαίου με τους 17χρονους Ηλία Στυλιανού (ανασταλτικός μέσος), Μιχάλη Αντωνίου (ακραίος αμυντικός) και Θέος Ιγνάτιος Καζακαίος (κεντρικός αμυντικός).

Στις αποστολές συμπεριλαμβάνεται και ο 17χρονος Χρήστος Κωνσταντινίδης (κεντρικός αμυντικός). Αυτοί είναι λοιπόν που ξεχώρισαν -προς το παρόν- με το ταλέντο και τη δουλειά τους, καθώς ο Μπεργκ παρακολουθεί και την εξέλιξη των ακαδημιών.  Είναι σαφές πως το πλάνο της διοίκησης και της τεχνικής ηγεσίας έχει πρώτο στην ατζέντα την εξαγωγή ποδοσφαιριστών που μπορούν να βοηθήσουν, αφενός, την πρώτη ομάδα και, αφετέρου, να αποτελέσουν βαριά περιουσιακά χαρτιά. Η δουλειά είναι στα πόδια τους.

Εξάλλου, σε δηλώσεις που παραχώρησαν και οι τρεις μετά τις υπογραφές, αναφέρθηκαν στην παρουσία του Μπεργκ και στη σημαντικότητά της, η οποία δουλεύει υπέρ των νεαρών.

Πατάνε γκάζι

Ξεκούραση τέλος για τους ποδοσφαιριστές της Ομόνοιας. Επέστρεψαν όλοι -πλην των διεθνών- στις προπονήσεις το πρωί της Δευτέρας (30/03) κι έτσι άρχισε ουσιαστικά η προετοιμασία για το σαββατιάτικο ματς με την Πάφο (04/03). Οι Χρίστου και Οντουμπάντζο συγκεντρώνουν πιθανότητες για να προλάβουν, ενώ αναμένεται η άφιξη του Γιόβετιτς ώστε να περάσει από εξετάσεις (αισθάνθηκε ενοχλήσεις) στο ματς της Εθνικής Μαυροβουνίου. Δεδομένα εκτός είναι οι Μαγιαμπέλα και Φαμπιάνο.

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Πήρε τη νίκη η Ομόνοια επί της Ανόρθωσης και έκλεισε θέση στον τελικό

ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Τότεναμ: Ανακοίνωσε ζημιές 108,9 εκατ. ευρώ και χρέος 955,8 εκατ. ευρώ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Πήρε τη νίκη επί της Ένωσης η ΑΕΛ

Κύπρος

|

Category image

«Κλείδωσε» ο όμιλος της Εθνικής, (και) με Λετονία στο Nations League

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

Μακρίδης: «Κάποιες φορές οι λεπτομέρειες παίζουν το ρόλο τους»

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

Εθνική Ελπίδων: Ηττήθηκε από τη Φινλανδία στο Τάμπερε

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

Εθνική Παίδων: Ήττα από το Βέλγιο στην τελευταία αγωνιστική

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

«Ψήνεται» η νέα… φουρνιά

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Το… παλεύει συνεχώς παρά τις αναποδιές

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Έχει μάθει τον τρόπο

ΑΕΚ

|

Category image

Λευκός καπνός στην Τότεναμ: Στους «spurs» μέχρι το 2031 ο Ντε Τζέρμπι

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Οι ποινές για τα όσα έγιναν μετά το Ανόρθωση – Ακρίτας, «βροχή» τα πρόστιμα και όχι μόνο

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Θλάση στο γαστροκνήμιο ο Τζόουνς

EUROLEAGUE

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Πλάνα από την σκληρή δουλειά με… τρέξιμο Μαγιαμπέλα

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Συγκλόνισε η εθνική Ιράν

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Διαβαστε ακομη