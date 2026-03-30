Θετικό πρόσημο για τον Μπάλκοβετς

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ

Δημοσιευτηκε:

O Σλοβένος έβγαλε την ποιότητα του στο γήπεδο

Η έλευση του στην Ομόνοια έγινε στις... καθυστερήσεις, αφού ο σοβαρός τραυματισμός του Φώτη Κίτσου αλλά και η μεταγραφή του Χαμάς, «ανάγκασε» τους ανθρώπους της Ομόνοιας να τρέξουν για αριστερό μπακ στη μεταγραφική περίοδο Ιανουαρίου. Ο Γιούρε Μπάλκοβετς ήταν μία από τις τρεις κινήσεις, που έγιναν για να καλυφθεί το αριστερό άκρο της άμυνας, αφού αποκτήθηκε επίσης ο Οντουμπάντζο και επέστρεψε από δανεισμό ο Ανδρέας Χρίστου.

Το πρόσημο σε αυτό το δίμηνο για τον Σλοβένο, είναι θετικό, αφού δείχνει ποιοτικά χαρακτηριστικά. Και μπορεί να παίξει και ως κεντρικός αμυντικός, κάτι που έπραξε σε κάποια από τα έξι ματς πρωταθλήματος (480 λεπτά) και τα δύο του Conference League (180 λεπτά).

Nα σημειωθεί πως έχει συμβόλαιο και για τη νέα περίοδο και μαζί με τον Κίτσο που θα επανέλθει στο δεύτερο μισό αλλά και τους Οντουμπάντζο-Χρίστου, θα είναι οι επιλογές για το αριστερό άκρο.

 

