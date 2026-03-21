«Δεν θέλω να μιλήσω για τον διαιτητή - Δεν ήμασταν φρέσκοι»

Οι δηλώσεις από τον προπονητή της Ομόνοιας, Χένινγκ Μπεργκ, μετά την ισοπαλία στη Λεμεσό με τον Άρη, στην πρεμιέρα των πλέι οφ.

Για τον αγώνα: «Είμαστε απογοητευμένοι που δεν νικήσαμε, νικούσαμε 2-0 και ελέγχαμε τον ρυθμό. Ο αντίπαλος μας έβαλε δύο γκολ και είχε μόλις τρεις ευκαιρίες. Μπορούσαμε να αμυνθούμε καλύτερα στις φάσεις αυτές και εάν το κάναμε θα νικούσαμε και βέβαια θα μπορούσαμε μετά εάν εκμεταλλευόμασταν τις ευκαιρίες μας. Δεν ήμασταν όσο φρέσκοι θα θέλαμε. Μετά την διακοπή πρέπει να είμαστε πιο έτοιμοι για να συνεχίσουμε. Δεν θέλω να μιλήσω για τον διαιτητή».

Για την αλλαγή από το πρώτο στο δεύτερο ημίχρονο: «Δεν ξέρω. Δεν πιστεύω ότι χαλαρώσαμε. Δεν ήμασταν όσο φρέσκοι έπρεπε, ήμασταν 0-2 μπροστά και σκόραραν δύο γκολ. Είχαμε μεγάλες ευκαιρίες να σκοράρουμε κι άλλα γκολ. Γενικά δεν ήταν το καλύτερο μας παιχνίδι και για αυτό δεν νικήσαμε. Δεν ήμασταν όσο φρέσκοι θέλαμε σε όλη την διάρκεια του αγώνα».

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

