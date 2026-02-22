Τα νεότερα με Φαμπιάνο

Ανησυχία επικρατεί στην Ομόνοια. Ο Φαμπιάνο μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο προκειμένου να περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις έτσι ώστε να διαπιστωθεί το μέγεθος του προβλήματος που αντιμετωπίζει. Είχε κτυπήσει στο 90΄ σε μία φάση στην εστία του ΑΠΟΕΛ.

Αντιλαμβάνεται κανείς πως στην Ομόνοια επικρατεί μεγάλη αγωνία για την κατάστασή του μιας φάνηκε να υποφέρει βγαίνοντας εκτός γηπέδου.