Τα νεότερα με Φαμπιάνο

Δημοσιευτηκε:

Ο Βραζιλιάνος τραυματίστηκε στο ντέρμπι με τον ΑΠΟΕΛ και αποχώρησε λίγο πριν το φινάλε.

Ανησυχία επικρατεί στην Ομόνοια. Ο Φαμπιάνο μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο προκειμένου να περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις έτσι ώστε να διαπιστωθεί το μέγεθος του προβλήματος που αντιμετωπίζει. Είχε κτυπήσει στο 90΄ σε μία φάση στην εστία του ΑΠΟΕΛ.

Αντιλαμβάνεται κανείς πως στην Ομόνοια επικρατεί μεγάλη αγωνία για την κατάστασή του μιας φάνηκε να υποφέρει βγαίνοντας εκτός γηπέδου. 

