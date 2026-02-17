Έξω με ΑΠΟΕΛ ο Κουλιμπαλί - Τα δεδομένα στην Ομόνοια

Ο κεντρικός αμυντικός των πρασίνων δέχτηκε κίτρινη κάρτα στο παιχνίδι με την ΕΝΠ συμπληρώνοντας απαγοευτικό αριθμό.

Ο Μπεργκ αποφάσισε να τα εκτίσει την ποινή του στο ντέρμπι με τον ΑΠΟΕΛ προκειμένου να τον έχει στη διάθεσή του στο αμέσως επόμενο με τον Απόλλωνα.

Όσον αφορά τα αγωνιστικά δεδομένα του τριφυλλιού, ο Νικόλας Παναγιώτου προπονήθηκε κανονικά και είναι διαθέσιμος. Ο Εβάντρο συνέχισε το πρόγραμμα αποκατάστασής του.