Ξεκίνησε η παρέλαση νίκης της Σενεγάλης στο Ντακάρ

Οι παίκτες της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου της Σενεγάλης, η οποία στέφθηκε πρωταθλήτρια Αφρικής την Κυριακή  (18/1) νικώντας το Μαρόκο, ξεκίνησαν τη μεγάλη παρέλασή τους για να γιορτάσουν τον θρίαμβό τους μέσα από την πρωτεύουσα Ντακάρ, όπου χιλιάδες οπαδοί παρατάχθηκαν στη διαδρομή τους πανηγυρίζοντας.

 Τα «Λιοντάρια της Τεράνγκα» ξεκίνησαν την παρέλαση  πάνω σε ανοιχτό λεωφορείο νωρίς το απόγευμα και έφτασαν στο εργατικό βόρειο προάστιο Πατ ντ'Οίε υπό την βοή βουβουζέλων, κόρνες αυτοκινήτων και συνθήματα από χιλιάδες ανθρώπους, όπως αναφέρει το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων (AFP). 

Σκαρφαλωμένοι πάνω σε ένα ανοιχτό λεωφορείο, οι ήρωες του Ραμπάτ κρατούσαν ψηλά το τρόπαιο, μια σημαία της Σενεγάλης, και κάποιοι χειροκρότησαν. 

«Τώρα το μόνο που μένει είναι να κερδίσουμε το Παγκόσμιο Κύπελλο. Με τον Σαντιό Μανέ, όλα είναι δυνατά!», φώναζαν εκστασιασμένοι  Σενεγαλέζοι, αναφερόμενοι στον σούπερ σταρ των «Λιονταριών» και στο επερχόμενο μεγάλο τουρνουά: το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 το επόμενο καλοκαίρι στη Βόρεια Αμερική (ΗΟΑ, Μεξικό, Καναδάς). 

 Η μεγάλη παρέλαση θα διασχίσει αρκετές γειτονιές, τόσο εργατικής τάξης όσο και πολυτελούς, και κατά μήκος της εμβληματικής Κορνίς του Ντακάρ, η οποία βρέχεται από τη γαλάζια θάλασσα.

 Κουνώντας ψηλά τις σενεγαλέζικες σημαίες και φωνάζοντας, εκατοντάδες οπαδοί και νέοι συγκεντρώθηκαν επίσης στο κέντρο της πόλης, κοντά στο προεδρικό μέγαρο όπου η εθνική ομάδα  θα γίνει επίσημα δεκτή από τον Πρόεδρο της Σενεγάλης Μπασιρού Ντιομάγιε Φαγιέ, αργά το απόγευμα ή το βράδυ.

Αυτή η στιγμή τεράστιας χαράς είναι μία από τις λίγες που έχει βιώσει η χώρα τα τελευταία χρόνια, μια περίοδος που χαρακτηρίστηκε από σοβαρές πολιτικές αναταραχές που άφησαν πίσω τους δεκάδες νεκρούς μεταξύ 2021 και 2024.

Οι ήρωες της Σενεγάλης  έφτασαν κατά τη διάρκεια της νύχτας  Δευτέρα προς Τρίτη από το Μαρόκο με ιδιωτική πτήση.

Την αποστολή  υποδέχτηκαν κατά την αποβίβαση από το αεροπλάνο ο Πρόεδρος, ο πρωθυπουργός Ουσμάν Σόνκο και μέλη της κυβέρνησης.

 

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβαστε ακομη