Εκκλήσεις στη Γερμανία για μποϊκοτάζ του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026

Η Γερμανική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (DFB) και η διεθνής ομοσπονδία (FIFA) θα αποφασίσουν «ανεξάρτητα» εάν θα μποϊκοτάρουν ή όχι το Παγκόσμιο Κύπελλο, το οποίο θα διεξαχθεί αυτό το καλοκαίρι σε μεγάλο βαθμό στις Ηνωμένες Πολιτείες, δήλωσε η γερμανική κυβέρνηση στο AFP, μετά από εκκλήσεις για μποϊκοτάζ ως απάντηση στις απειλές του Ντόναλντ Τραμπ.

«Αυτή η αξιολόγηση αποτελεί επομένως ευθύνη των εμπλεκόμενων ομοσπονδιών, δηλαδή της DFB και της FIFA. Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση θα αποδεχθεί αυτήν την αξιολόγηση», δήλωσε η υφυπουργός Αθλητισμού Κριστιάν Σέντερλαϊν σε email προς το AFP, το οποίο είχε ρωτήσει την κυβέρνηση για την πιθανότητα μποϊκοτάζ του Παγκοσμίου Κυπέλλου που θα διεξαχθεί στον Καναδά, τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Μεξικό (11 Ιουνίου - 19 Ιουλίου).

«Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση σέβεται την αυτονομία του αθλητισμού. Οι αποφάσεις σχετικά με τη συμμετοχή ή το μποϊκοτάζ σημαντικών αθλητικών εκδηλώσεων εμπίπτουν αποκλειστικά στην αρμοδιότητα των αρμόδιων αθλητικών ομοσπονδιών και όχι στην πολιτική σφαίρα», δήλωσε η Σέντερλαϊν, μέλος του CDU, του συντηρητικού κόμματος του καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς.

Αντιμέτωποι με εντάσεις που προκύπτουν από την επιθυμία των ΗΠΑ να καταλάβουν τη Γροιλανδία και τις απειλές για αυξημένους δασμούς κατά των ευρωπαϊκών κρατών που αντιτίθενται σε αυτό, οι πρώτες φωνές που υποδηλώνουν μποϊκοτάζ - ή ακόμα και ακύρωση - του Παγκοσμίου Κυπέλλου έχουν ακουστεί στη Γερμανία, ένα σημαντικό ποδοσφαιρικό έθνος.

«Εάν ο Ντόναλντ Τραμπ πραγματοποιήσει τις απειλές του σχετικά με τη Γροιλανδία και πυροδοτήσει εμπορικό πόλεμο με την ΕΕ, δυσκολεύομαι να φανταστώ ευρωπαϊκές χώρες να συμμετέχουν στο Παγκόσμιο Κύπελλο», δήλωσε ο επιδραστικός συντηρητικός βουλευτής Ρόντεριχ Κίζεβετερ στην εφημερίδα Augsburger Allgemeine, την Τρίτη.

Ένας άλλος βουλευτής του CDU, ο Γιούργκεν Χαρντ, εκπρόσωπος εξωτερικής πολιτικής του κόμματος, δήλωσε στην εφημερίδα Bild ότι «η ακύρωση του τουρνουά» θα ήταν «η τελευταία λύση για να συνέλθει ο Πρόεδρος Τραμπ».

Καλώντας για μια «ενιαία απάντηση» από την Ευρώπη, ο βουλευτής των Σοσιαλδημοκρατών (SPD) Σεμπάστιαν Ρόλοφ δήλωσε στην οικονομική εφημερίδα Handelsblatt ότι εξετάζουν το ενδεχόμενο «απόσυρσης από το Παγκόσμιο Κύπελλο».

Σύμφωνα με δημοσκόπηση που διεξήγαγε το Ινστιτούτο Insa για την Bild την Πέμπτη και την Παρασκευή σε δείγμα 1.000 ατόμων, σχεδόν οι μισοί Γερμανοί (47%) θα υποστήριζαν ένα μποϊκοτάζ του Παγκοσμίου Κυπέλλου σε περίπτωση που η Ουάσινγκτον προσαρτούσε τη Γροιλανδία.

Ένα μεγάλο τρίτο (35%) θα παρέμενε αντίθετο. Η Εθνική Γερμανίας, τέσσερις φορές παγκόσμια πρωταθλήτρια, δεν έχει χάσει Παγκόσμιο Κύπελλο από την αμέσως μεταπολεμική περίοδο (1950).

Ο Ντόναλντ Τραμπ επέδειξε πρόσφατα μια πολύ στενή σχέση με τον πρόεδρο της FIFA, Τζάνι Ινφαντίνο, ο οποίος του απένειμε ένα νεοσύστατο «Βραβείο Ειρήνης της FIFA» στην κλήρωση του Παγκοσμίου Κυπέλλου τον περασμένο μήνα.

ΑΠΕ-ΜΠΕ