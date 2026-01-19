ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ο Μπεργκ έστησε μηχανή τίτλου και οι αριθμοί μιλούν

Στα τελευταία τέσσερα παιχνίδια το συγκρότημα του Νορβηγού μετράει τέσσερις νίκες με συντελεστή τερμάτων 12-0!

Η Ομόνοια συνεχίζει να στέλνει ξεκάθαρα μηνύματα προς κάθε κατεύθυνση πως φέτος έχει όλα τα εχέγγυα για να εκπληρώσει τον μεγάλο της στόχο! Οι πράσινοι επικράτησαν με 2-0 της Ανόρθωσης στο πλαίσιο της 18ης αγωνιστικής, συνεχίζουν την κούρσα τους στην κορυφή, έχοντας πλέον διαφορά τεσσάρων βαθμών από ΑΕΚ, Άρη και Πάφος FC, με την τελευταία να έχει βέβαια έναν αγώνα λιγότερο.

Πέρα από τη βαθμολογία, εντυπωσιακοί είναι και οι αριθμοί που συνοδεύουν την πορεία της Ομόνοιας. Από την ήττα στο ματς με τον Απόλλωνα και έπειτα, η ομάδα του Χένινγκ Μπεργκ, έχει μόλις μια απώλεια (1-1 με την ΑΕΚ), τρέχοντας αήττητο σερί επτά αγώνων. Μάλιστα, στις τέσσερις πρόσφατες αναμετρήσεις της μετρά ισάριθμες νίκες, με συντελεστή τερμάτων 12-0, στοιχείο που αποτυπώνει με τον πιο εμφατικό τρόπο τη δουλειά που γίνεται στις προπονήσεις.

Η φετινή Ομόνοια διαθέτει ποιότητα, βάθος και εμπειρία στο έμψυχο δυναμικό της, ενώ στον πάγκο βρίσκεται ένας προπονητής που ξέρει πολύ καλά τον δρόμο προς την κορυφή και τον τίτλο. Ο Νορβηγός προπονητής έχει εμφυσήσει στην ομάδα συγκεκριμένη φιλοσοφία και ξεκάθαρο πλάνο. Οι πράσινοι ξέρουν τι ζητούν μέσα στο γήπεδο, είναι αποτελεσματικοί, πειθαρχημένοι και διαχειρίζονται άριστα τα παιχνίδια τους.

Μπορεί να υπάρχει ακόμη πολύς δρόμος στο πρωτάθλημα, ωστόσο η εικόνα που παρουσιάζει η Ομόνοια γεμίζει αισιοδοξία τον κόσμο της. Με τέτοια σταθερότητα, αριθμούς και αγωνιστική ταυτότητα, δείχνει έτοιμη να βάψει τον τίτλο στα πράσινα!

