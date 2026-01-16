Έρχεται Κύπρο ο Παπασταύρου - Και η Ομόνοια για Αθλητικό Δικαστή!

Ο ισχυρός άντρας των πρασίνων επιστρέφει στη Κύπρο προκειμένου να ενημερωθεί διά ζώσης για τα τεκταινόμενα της ομάδας ενώ θα προχωρήσει και σε διάφορες ενέργειες μιας και στην Ομόνοια εκφράζουν αντιδράσεις για τις αποφάσεις του Αθλητικού Δικαστή.

Στην Ομόνοια θεωρούν ότι ο Αθλητικός Δικαστής εφαρμόζει επιλεκτικά τις ποινές των κανονισμών γι αυτό και υπάρχει διάκριση.

Οι πράσινοι υποστηρίζουν πως παραβιάζονται οι πρόνοιες των κανονισμών και υπάρχει ανμοιομορφία στις αποφάσεις.

