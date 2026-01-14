ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Βαριά εντός έδρας ήττα για τους Μπακς

Ακόμη και χωρίς τους Άντονι Έντουαρνντς (διαχείριση τραυματισμού στο δεξί πόδι) και Ρούντι Γκομπέρ (τιμωρημένος), η Μινεσότα πέρασε σαν… σίφουνας από το Μιλγουόκι, διαλύοντας τους Μπακς με 139-106, σε ένα βράδυ όπου η ευστοχία από τα 6,75 μ. έκανε τη διαφορά από νωρίς.

Ο Τζούλιους Ραντλ ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής για τους φιλοξενούμενους με 29 πόντους, 8 ριμπάουντ και 6 ασίστ, ενώ ο Μπόουνς Χάιλαντ πρόσθεσε 23 πόντους και ο Ναζ Ριντ άλλους 19. Οι Τίμπεργουλβς πανηγύρισαν την έκτη νίκη τους στα τελευταία επτά παιχνίδια, ελέγχοντας πλήρως τον ρυθμό από το ξεκίνημα.

Οι Μπακς αγωνίστηκαν χωρίς τον Μάιλς Τέρνερ (ασθένεια) και δεν κατάφεραν ποτέ να μπουν πραγματικά στο παιχνίδι. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν ο κορυφαίος των γηπεδούχων με 25 πόντους (9/12 δίποντα, 0/1 τρίποντο, 7/14 βολές), 8 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 1 κλέψιμο αλλά και 7 λάθη σε 31 λεπτά συμμετοχής, με τον Μπόμπι Πόρτις –στη βασική πεντάδα– να έχει 14 πόντους και τον Κέβιν Πόρτερ Τζούνιορ 13 πόντους και 8 ασίστ.

Η αναμέτρηση κρίθηκε ουσιαστικά από την πρώτη περίοδο, όταν η Μινεσότα προηγήθηκε με 38-20, με τον ΜακΝτάνιελς να σημειώνει 14 πόντους και τους φιλοξενούμενους να ευστοχούν σε 8 από τα 13 τρίποντα. Το ίδιο μοτίβο συνεχίστηκε και στη δεύτερη περίοδο, με το σκορ στο ημίχρονο να φτάνει στο 76-45, τον Ραντλ να μετρά ήδη 24 πόντους και τον Αντετοκούνμπο 15.

Οι Μπακς έδειξαν κάποια σημάδια αντίδρασης στο τρίτο δωδεκάλεπτο, μειώνοντας μέχρι τους 18 πόντους, όμως κάθε προσπάθεια επιστροφής «σβηνόταν» από την εξαιρετική περιφερειακή ευστοχία της Μινεσότα, που δεν άφησε το ματς να αποκτήσει ξανά ενδιαφέρον.

Συνολικά, οι Τίμπεργουλβς τελείωσαν το παιχνίδι με 22/42 τρίποντα (52,4%) και 59,8% εντός πεδιάς, εκμεταλλευόμενοι παράλληλα τα 20 λάθη των Μπακς, από τα οποία προέκυψαν 28 πόντοι. Με τη νίκη αυτή, η Μινεσότα έκανε το «2 στα 2» στη σεζόν απέναντι στο Μιλγουόκι για πρώτη φορά από τη σεζόν 2021-22, ισοφαρίζοντας παράλληλα τη συνολική προϊστορία των δύο ομάδων σε 36-36.

Τα αποτελέσματα της βραδιάς:

Χιτ – Σανς 127-121

Ροκετς – Μπουλς 119-113

Μπακς – Τίμπεργουλβς 106-139

Πέλικανς – Νάγκετς 116-122

Θάντερ – Σπερς 119-98

Λέικερς – Χοκς 141-116

Γουόριορς – Μπλέιζερς 119-97

 

Διαβαστε ακομη