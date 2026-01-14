Με φόρα και το βλέμμα στην πρόκριση

Πρόκειται για ένα κομβικό παιχνίδι αφού οι κυανόλευκοι θέλουν να εκπληρώσουν τον στόχο της εξόδου στην Ευρώπη. Από τη στιγμή που ο δρόμος στο πρωτάθλημα είναι μακρύς, επιδίωξή τους είναι να κρατήσουν και τις δύο πόρτες ανοικτές ώστε να αυξήσουν τις πιθανότητες για να… μπουν στο αεροπλάνο τους καλοκαιρινούς μήνες.

Η άφιξη του Ερνάν Λοσάδα έφερε νέο αέρα στην ομάδα, με τους ποδοσφαιριστές να δείχνουν μια διαφορετική εικόνα στα τελευταία παιχνίδια. Μπορεί ο Απόλλωνας θεωρητικά να έχει το πάνω χέρι σήμερα, ωστόσο στις τάξεις του γνωρίζουν τις δυσκολίες της αναμέτρησης. Άλλωστε, δεν είναι τυχαίο το πρόσφατο αποτέλεσμα των δύο ομάδων στη Λεμεσό (0-0).

Όσον αφορά τα αγωνιστικά δεδομένα, εκτός αποστολής έμειναν οι Μάρκοβιτς και Ζμέρχαλ. Ο Αργεντίνος προπονητής ζητάει από τους ποδοσφαιριστές του να μπουν δυνατά στο γήπεδο, ώστε να δείξουν ότι δεν συμβιβάζονται με τίποτα λιγότερο από την πρόκριση. Ακόμη όμως και να μην έρθει το γκολ γρήγορα, οι κυανόλευκοι καλούνται να έχουν υπομονή και ψυχραιμία, στοιχεία εξίσου σημαντικά σε έναν τόσο κρίσιμο αγώνα.