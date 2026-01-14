Stoiximan: Ενισχυμένες Αποδόσεις σε Κύπελλο Κύπρου και Ελλάδας

Ντέρμπι για την φάση των 16 στο Κύπελλο Κύπρου και την προημιτελική φάση στο Κύπελλο Ελλάδος περιλαμβάνει το αποψινό πρόγραμμα, με την Stoiximan να προσφέρει Ενισχυμένες και Super Ενισχυμένες Αποδόσεις στους φίλους του ποδοσφαίρου.

Στο Κύπελλο Κύπρου στις 18:00 στο ΓΣΠ η Ομόνοια Λευκωσίας υποδέχεται την ΑΕΚ με την Stoiximan να προσφέρει απόδοση 2.07 στη νίκη της ομάδας του Χένινγκ Μπεργκ, 3.30 στην ισοπαλία και 3.50 στην νίκη της ομάδας της Λάρνακας. Το ενδεχόμενο η πρόκριση στην προημιτελική φάση να κριθεί στην παράταση δίνεται στα 5.40 και στα πέναλτι στα 5.20, ενώ το σκορ 1-1 οποιαδήποτε στιγμή στην αναμέτρηση αποτιμάται στα 2.27.

Την ίδια ώρα στο Αλφαμέγα ο Απόλλωνας αντιμετωπίζει την Ανόρθωση με την Stoiximan να προσφέρει απόδοση 1.78 στη νίκη της ομάδας της Λεμεσού, 3.45 στην ισοπαλία και 4.55 στην επικράτηση της ομάδας του Τιμούρ Κετσπάγια. Το ενδεχόμενο η πρόκριση στα προημιτελικά να κριθεί στην παράταση δίνεται στα 5.50 και στα πέναλτι στα 5.40, ενώ το ενδεχόμενο να λήξει ισόπαλο το πρώτο ημίχρονο προσφέρεται στα 2.10.

Έως 50€ Free Bet με την εγγραφή* στη Stoiximan

Στο Κύπελλο Ελλάδος ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει στις 18:30 τον ΠΑΟΚ για τους «8» του Κυπέλλου, για τη μονή νοκ άουτ αναμέτρηση που θα κρίνει πρόκριση στα ημιτελικά του Κυπέλλου. Η Stoiximan προσφέρει τη νίκη της ομάδας του Πειραιά στο 1.95, την ισοπαλία στα 3.40 και τη νίκη της ομάδας του Λουτσέσκου στα 4.20. Σε περίπτωση ισοπαλίας δεν θα υπάρξει παράταση και το ενδεχόμενο να κριθεί στα πέναλτι δίνει απόδοση 6.00 για κάθε ομάδα ξεχωριστά. Στις Ενισχυμένες Αποδόσεις, το να σκοράρουν και οι δύο ομάδας στο δεύτερο ημίχρονο αποτιμάται στα 3.50 και στις Super Ενισχυμένες Αποδόσεις το να σκοράρουν και οι δύο ομάδες και οι συνολικές κάρτες στον αγώνα να ξεπεράσουν τις 5,5 δίνεται στα 4.00

Στις 20:30 για την ίδια διοργάνωση ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον Άρη με την Stoiximan να προσφέρει απόδοση 1.75 στη νίκη της ομάδας του Μπενίτεθ, 3.55 στην ισοπαλία και 5.20 στη νίκη της ομάδας του Χιμένεθ. Το ενδεχόμενο η πρόκριση να κριθεί στα πέναλτι αποτιμάται στα 6.20 για κάθε ομάδα ξεχωριστά. Τέλος στις Ενισχυμένες Αποδόσεις το να σκοράρουν και οι δύο ομάδες με το να μπουν πέραν των 2,5 γκολ προσφέρεται στα 2.92.

Έως 50€ Free Bet με την εγγραφή* στη Stoiximan

Παιχνίδια που θα βρείτε στην Stoiximan με 0% γκανιότα*!