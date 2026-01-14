Εδώ θέλει να πάει ψηλά

Μία αντίθετη πορεία θέλει να ακολουθήσει στο κύπελλο, όπου ονειρεύεται να φθάσει μέχρι τον τελικό για να διεκδικήσει ξανά τον τίτλο μετά το 2021, οπότε και πρόσθεσε το ενδέκατο κύπελλο στη συγκομιδή της. Η ομάδα της Αμμοχώστου καλείται να κάνει το πρώτο βήμα σήμερα το απόγευμα (18:00) παίζοντας στο στάδιο «Αλφαμέγα» με τον Απόλλωνα. Στα θετικά για την ετοιμασία των πλάνων του Τιμούρ Κετσπάγια προς αντιμετώπιση μιας ομάδας που είναι σε ανεβασμένο επίπεδο το τελευταίο διάστημα, είναι το γεγονός ότι, πλην του Ντιόν που θα μείνει περίπου δυο μήνες εκτός δράσης, όλοι οι υπόλοιποι είναι διαθέσιμοι.

Ο Γεωργιανός τεχνικός ενδεχομένως να εντάξει στην ομάδα και το δεύτερο μεταγραφικό απόκτημα της ομάδας, τον τερματοφύλακα Τζέικομπ Κάρλστρομ, μετά το ντεμπούτο του Νεμάνια Τόσιτς στο τελευταίο παιχνίδι πρωταθλήματος με τον Εθνικό. Σημειώνεται ότι η «Κυρία» θα εγγράψει στο ρόστερ της και τον Φαν Νιφ, έναν παίκτη που είχε αποκτηθεί το καλοκαίρι όμως δεν μπόρεσε να βοηθήσει, αφού πέρασε από χειρουργείο και στη συνέχεια χρειάστηκε να ακολουθήσει εξειδικευμένο πρόγραμμα αποθεραπείας.