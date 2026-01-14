Σαλάχ Vs Μανέ, ο Αιγύπτιος θέλει να «σπάσει την κατάρα»...

Τρία χρόνια μετά την τελευταία τους κοινή εμφάνιση με την φανέλα της Λίβερπουλ, ο Αιγύπτιος, Μοχάμεντ Σαλάχ και ο Σενεγαλέζος, Σαντιό Μανέ θ' αναμετρηθούν σήμερα (19:00) στον -χρονικά- πρώτο ημιτελικό του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής του 2025, διευθετώντας μια... περίπλοκη σχέση όπου η συντροφικότητα συχνά έδινε τη θέση της σε μια υποβόσκουσα αντιπαλότητα.

Αυτή είναι η πρώτη φορά που οι δύο διάσημοι επιθετικοί θα συναντηθούν στο ίδιο γήπεδο από την ήττα στον τελικό του Champions League από τη Ρεάλ Μαδρίτης στο Stade de France τον Μάιο του 2022, σε μια ευρωπαϊκή αναμέτρηση που σηματοδότησε το τέλος μιας εποχής στο Άνφιλντ. Υπό τον Γιούργκεν Κλοπ, ο Σαλάχ και ο Μανέ, μαζί με τον Ρομπέρτο Φιρμίνο, σχημάτισαν μία από τις καλύτερες επιθετικές «τριπλέτες» στην Ευρώπη. Μαζί, κατέκτησαν το Champions League το 2019 και την Premier League το 2020, φθάνοντας επίσης σε δύο τελικούς Champions League, τους οποίους έχασαν και τους δύο από τη Ρεάλ Μαδρίτης. Η εξαιρετική και αποτελεσματική σχέση μεταξύ τους, ήταν μερικές φορές ασταθής στο γήπεδο, όπως παραδέχθηκε πρόσφατα ο Μανέ.

«Ο Μο είναι πρώτα και κύρια ένας πολύ καλός τύπος. Αλλά στο γήπεδο, μερικές φορές μου πάσαρε την μπάλα, μερικές φορές όχι», αφηγήθηκε στο podcast του Ρίο Φέρντιναντ, ρίχνοντας έτσι φως στην υποκείμενη αντιπαλότητα με τον Αιγύπτιο συμπαίκτη του. Με τον Φιρμίνο λιγότερο αποτελεσματικό και λιγότερο διατεθειμένο να εξομαλύνει τα πράγματα, και τον Κλοπ να γίνεται ολοένα και πιο κουρασμένος, ο Μανέ έφυγε από το Μέρσεϊσαϊντ για την Μπάγερν Μονάχου μετά το Σεν Ντενί, πριν ενταχθεί στην Αλ Νασρ στην Σαουδική Αραβία έναν χρόνο αργότερα, αφήνοντας τον Σαλάχ ως τον «καταλύτη» της Λίβερπουλ. Σημειώνεται, ότι επίμονες φήμες συνδέουν τακτικά τον Αιγύπτιο σταρ με την Σαουδική Αραβία, αλλά προς το παρόν, έχει παραμείνει πιστός στους «κόκκινους».

Συχνά ευρισκόμενος στον πάγκο από τον προπονητή του Άρνε Σλοτ από την αρχή της σεζόν και αβέβαιος για το μέλλον του σε επίπεδο συλλόγου, ο Σαλάχ έχει μια αποστολή στο Μαρόκο. Έχοντας σκοράρει τέσσερις φορές σε τέσσερις αγώνες, έχει οδηγήσει τους «Φαραώ» στον ημιτελικό και επιδιώκει έναν στόχο που ακόμα του διαφεύγει: να κατακτήσει επιτέλους έναν σημαντικό τίτλο με την εθνική του ομάδα. Πλησιάζοντας τα 34 χρόνια της ζωής του, ο χρόνος τελειώνει για τον παίκτη που έχει ήδη κατακτήσει σχεδόν τα πάντα με την ομάδα του. Με την εθνική ομάδα, η μνήμη των προηγούμενων αποτυχιών παραμένει έντονη. Φιναλίστ στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής του 2017 στην Γκαμπόν εναντίον του Καμερούν, ο Σαλάχ, ο οποίος έκτοτε έγινε αρχηγός, βίωσε έναν ιδιαίτερα οδυνηρό εφιάλτη το 2022 στη Γιαουντέ, όταν η Σενεγάλη νίκησε την Αίγυπτο στα πέναλτι.

Εκείνο το βράδυ, ο Μανέ έχασε ένα πέναλτι κατά την διάρκεια του αγώνα, αλλά εξιλεώθηκε σκοράροντας το καθοριστικό πέναλτι, δίνοντας στα «Λιοντάρια της Τεράνγκα» τον πρώτο τους τίτλο στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής. Ο Σαλάχ, ο οποίος δεν είχε καν την ευκαιρία να εκτελέσει πέναλτι, ήταν εμφανώς βουρκωμένος την ώρα που ο πρώην συμπαίκτης του έγινε «ήρωας».

Η Ιστορία επαναλήφθηκε λίγες εβδομάδες αργότερα κατά την διάρκεια των πλέι οφ του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Άλλη μια ψυχοφθόρα διαδικασία από την «άσπρη βούλα», ακόμη ένα χαμένο πέναλτι από τον Σαλάχ και ακόμη ένα γκολ από τον Μανέ. Και, για άλλη μια φορά, η Σενεγάλη αναδείχθηκε νικήτρια...

Η Αίγυπτος έχασε το τουρνουά στο Κατάρ, το πρώτο που διεξήχθη στον αραβικό κόσμο, κατά το οποίο τα «Λιοντάρια της Τεράνγκα» έφθασαν στους «16». Αίγυπτος και Σενεγάλη έχουν προκριθεί για την επόμενη διοργάνωση στην Βόρεια Αμερική, στον -πιθανώς- «τελευταίο χορό» για τους δύο 33χρονους «αστέρες» του αφρικανικού και του παγκοσμίου ποδοσφαίρου.

Στην Αφρική, η Σενεγάλη στοχεύει σε έναν τρίτο τελικό σε τέσσερις συμμετοχές στο Κόπα Αφρικα. Η Αίγυπτος, ήδη επτά φορές πρωταθλήτρια, θέλει να επεκτείνει το ρεκόρ της σε οκτώ τίτλους. Δύο ξεχωριστοί στόχοι, δύο διαφορετικές πιέσεις: Ο Μανέ παίζει με ελευθερία από τον θρίαμβό του το 2022, ενώ ο Σαλάχ, διεκδικεί έναν τίτλο που του έχει ξεφύγει μέχρι τώρα.

«Κανείς, ούτε καν στην Αίγυπτο, δεν θέλει να κερδίσει αυτό το τρόπαιο περισσότερο από εμένα», επεσήμανε ο Σαλάχ μετά την νίκη επί της Ακτής Ελεφαντοστού στα προημιτελικά και πρόσθεσε: «Έχω κερδίσει σχεδόν κάθε βραβείο. Περιμένω αυτόν τον τίτλο».

Απόψε, ο Μανέ και ο Σαλάχ θα έχουν την ευκαιρία να... τακτοποιήσουν τους λογαριασμούς τους και για τον Αιγύπτιο, αυτή η «μονομαχία», μπορεί να είναι η τελευταία του ευκαιρία να σπάσει την... κατάρα.

