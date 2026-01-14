ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Σπουδαίες μάχες για την τετράδα

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Σπουδαίες μάχες για την τετράδα

Δύο σπουδαίες αναμετρήσεις περιλαμβάνει η προημιτελική φάση του Κυπέλλου Ελλάδας.

Στο Φάληρο, Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ (18:30) θα μπουν με την καλύτερη δυνατή ψυχολογία. Οι «ερυθρόλευκοι», μετά την κατάκτηση του Super Cup (3-0 τον ΟΦΗ στην παράταση), επιβλήθηκαν με 2-0 του Ατρόμητου στο Περιστέρι και πέρασαν στην κορυφή της βαθμολογίας. Οι «ασπρόμαυροι» ακολουθούν έναν βαθμό πιο πίσω – μαζί με την ΑΕΚ – έπειτα από το επιβλητικό τους πέρασμα με 3-0 από το Αγρίνιο επί του Παναιτωλικού.

Σε εξίσου καλό momentum δείχνουν να είναι Παναθηναϊκός και Άρης που τίθενται αντιμέτωποι στο ΟΑΚΑ (20:30). Οι «πράσινοι», με εντελώς νέο πρόσωπο, μπήκαν με το δεξί στο 2026 κερδίζοντας εύκολα με 3-0 τον Πανσερραϊκό, ανεβαίνοντας στην πέμπτη θέση. Οι «κίτρινοι», έπειτα από το άνετο 2-0 επί του Παναιτωλικού για το κύπελλο, αναδείχθηκαν ισόπαλοι με 1-1 με την ΑΕΚ, πραγματοποιώντας πολύ καλή εμφάνιση. 

Για τέταρτη φορά σε διάστημα περίπου δύο μηνών, ΑΕΚ και ΟΦΗ (17:00) τίθενται αντιμέτωποι. Εύκολα ή δύσκολα, η Ένωση επικράτησε στις τρεις προηγούμενες αναμετρήσεις (1-0 στο Παγκρήτιο και 2-1 στη Νέα Φιλαδέλφεια για το πρωτάθλημα, 2-0 στην OPAP Arena για τη League Phase του Κυπέλλου). Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς «κόλλησε» στο 1-1 με τον Άρη στη Θεσσαλονίκη, είδε το σερί των δέκα νικών να σταματάει και, παράλληλα, να πέφτει από την κορυφή. 

Στο «Λάμπρος Κατσώνης» (15:00), ο φοβερός και τρομερός Λεβαδειακός περιμένει την Κηφισιά. O Λεβαδειακός προέρχεται με τρεις διαδοχικές νίκες, με πιο πρόσφατη το 3-1 επί του Βόλου και φιγουράρει στην τέταρτη θέση της Super League, ενώ η ομάδα των βορείων προαστίων μετράει τέσσερις συνεχόμενες ισοπαλίες, με τελευταία το 1-1 με την ΑΕΛ και είναι στην οκτάδα.

Υπενθυμίζεται ότι οι αγώνες είναι μονοί. Σε περίπτωση που δεν αναδειχθεί νικητής στην κανονική διάρκεια, δεν υπάρχει παράταση αλλά οι δυο ομάδες οδηγούνται απευθείας στη διαδικασία των πέναλτι.

 

Αναλυτικά το πρόγραμμα των προημιτελικών:

15:00 Λεβαδειακός – Κηφισιά (2)

17:00 ΑΕΚ – ΟΦΗ (3)

18:30 Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ (1)

20:30 Παναθηναϊκός – Άρης (4)

 

Τα ζευγάρια των ημιτελικών:

Νικητής 1 - Νικητής 4

Νικητής 2 - Νικητής 3

Κατηγορίες

Ελλαδα

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Ο Παναθηναϊκός έριξε τριάρα στον Άρη και βρίσκει τον ΠΑΟΚ στα ημιτελικά

Ελλάδα

|

Category image

Φοβερό πέρασμα του Ολυμπιακού από τη Σερβία, συνέτριψε την Παρτίζαν

EUROLEAGUE

|

Category image

ΚΥΠΕΛΛΟ: Βρήκαν κάτοχο έξι εισιτήρια, έμειναν άλλα δύο

ΚΥΠΕΛΛΟ

|

Category image

Έγραψε ιστορία η Ολυμπιάδα Νεαπόλεως, προκρίθηκε στους «8» του CEV Challenge Cup

ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Πρόστιμο στην Ανόρθωση για τις μάχες με την Αστυνομία στην κερκίδα - Όλες οι αποφάσεις

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Ο Μανέ έστειλε τη Σενεγάλη σε άλλον έναν τελικό

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ο ΠΑΟΚ «άλωσε» το Φάληρο και πέρασε στα ημιτελικά

Ελλάδα

|

Category image

Οι αναφορές Ιδιάκεθ για τα τρία χαμένα ματς με Ομόνοια και το πέναλτι

ΑΕΚ

|

Category image

«Ήμουν απασχολημένος, δεν είχα χρόνο να ασχοληθώ με μεταγραφές» - Τι είπε για πρόκριση και... ΑΠΟΕΛ

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

«Μπορεί να είναι και καλύτερα…»

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Μπεργκ: «Είμαστε σούπερ χαρούμενοι αλλά έχουμε δρόμο» - Tι είπε για τα μεταγραφικά

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Τα γκολ του Μάρκες που έδωσαν την πρόκριση στον Απόλλωνα

ΚΥΠΕΛΛΟ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Τα πράσινα «κτυπήματα» και η πρόκριση στα προημιτελικά

ΚΥΠΕΛΛΟ

|

Category image

Πανηγύρια, κατεβασμένα κεφάλια, μα χειροκρότημα και στις δυο πλευρές

ΚΥΠΕΛΛΟ

|

Category image

Η Ομόνοια έβγαλε το… στέμμα από την ΑΕΚ και έκλεισε θέση στους «8»

ΚΥΠΕΛΛΟ

|

Category image

Διαβαστε ακομη