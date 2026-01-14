Σπουδαίες μάχες για την τετράδα

Στο Φάληρο, Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ (18:30) θα μπουν με την καλύτερη δυνατή ψυχολογία. Οι «ερυθρόλευκοι», μετά την κατάκτηση του Super Cup (3-0 τον ΟΦΗ στην παράταση), επιβλήθηκαν με 2-0 του Ατρόμητου στο Περιστέρι και πέρασαν στην κορυφή της βαθμολογίας. Οι «ασπρόμαυροι» ακολουθούν έναν βαθμό πιο πίσω – μαζί με την ΑΕΚ – έπειτα από το επιβλητικό τους πέρασμα με 3-0 από το Αγρίνιο επί του Παναιτωλικού.

Σε εξίσου καλό momentum δείχνουν να είναι Παναθηναϊκός και Άρης που τίθενται αντιμέτωποι στο ΟΑΚΑ (20:30). Οι «πράσινοι», με εντελώς νέο πρόσωπο, μπήκαν με το δεξί στο 2026 κερδίζοντας εύκολα με 3-0 τον Πανσερραϊκό, ανεβαίνοντας στην πέμπτη θέση. Οι «κίτρινοι», έπειτα από το άνετο 2-0 επί του Παναιτωλικού για το κύπελλο, αναδείχθηκαν ισόπαλοι με 1-1 με την ΑΕΚ, πραγματοποιώντας πολύ καλή εμφάνιση.

Για τέταρτη φορά σε διάστημα περίπου δύο μηνών, ΑΕΚ και ΟΦΗ (17:00) τίθενται αντιμέτωποι. Εύκολα ή δύσκολα, η Ένωση επικράτησε στις τρεις προηγούμενες αναμετρήσεις (1-0 στο Παγκρήτιο και 2-1 στη Νέα Φιλαδέλφεια για το πρωτάθλημα, 2-0 στην OPAP Arena για τη League Phase του Κυπέλλου). Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς «κόλλησε» στο 1-1 με τον Άρη στη Θεσσαλονίκη, είδε το σερί των δέκα νικών να σταματάει και, παράλληλα, να πέφτει από την κορυφή.

Στο «Λάμπρος Κατσώνης» (15:00), ο φοβερός και τρομερός Λεβαδειακός περιμένει την Κηφισιά. O Λεβαδειακός προέρχεται με τρεις διαδοχικές νίκες, με πιο πρόσφατη το 3-1 επί του Βόλου και φιγουράρει στην τέταρτη θέση της Super League, ενώ η ομάδα των βορείων προαστίων μετράει τέσσερις συνεχόμενες ισοπαλίες, με τελευταία το 1-1 με την ΑΕΛ και είναι στην οκτάδα.

Υπενθυμίζεται ότι οι αγώνες είναι μονοί. Σε περίπτωση που δεν αναδειχθεί νικητής στην κανονική διάρκεια, δεν υπάρχει παράταση αλλά οι δυο ομάδες οδηγούνται απευθείας στη διαδικασία των πέναλτι.

Αναλυτικά το πρόγραμμα των προημιτελικών:

15:00 Λεβαδειακός – Κηφισιά (2)

17:00 ΑΕΚ – ΟΦΗ (3)

18:30 Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ (1)

20:30 Παναθηναϊκός – Άρης (4)

Τα ζευγάρια των ημιτελικών:

Νικητής 1 - Νικητής 4

Νικητής 2 - Νικητής 3