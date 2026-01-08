ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Οι δύο λόγοι του «όχι» για Παναγιώτου

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ

Δημοσιευτηκε:

Οι δύο λόγοι του «όχι» για Παναγιώτου

Με τις φετινές του εμφανίσεις, ήταν φυσικό επακόλουθο να ηχήσουν οι σειρήνες για... πάρτη του.

Ο λόγος για τον Νικόλα Παναγιώτου που μπήκε στο ραντάρ της Κατοβίτσε. Μάλιστα. η πολωνική ομάδα αποτάθηκε και επίσημα στην Ομόνοια αλλά εισέπραξε «όχι», με τα δημοσιεύματα να κάνουν λόγο για πρόταση ύψους 400.000. Προφανώς στην Ομόνοια κοστολογούν πολύ περισσότερα τον 25χρονο αμυντικό, ωστόσο ένας ακόμη λόγος για να πουν όχι, οφείλεται και στο γεγονός ότι αποτελεί βασικό γρανάζι στα χέρια του Χένινγκ Μπεργκ. Και προφανώς θα ρωτήθηκε ο Νορβηγός τεχνικός. Έπαιξε βασικός στα 17 από τα 19 παιχνίδια που συμμετείχε, σκοράροντας και τρία γκολ, συνεισφέροντας δηλαδή και επιθετικά. Στα υπόλοιπα που έμεινε στον πάγκο, ήταν για λόγους ξεκούρασης και αφορούσαν κυρίως τα ματς στη League phase.

Έχει μπει στα... ραντάρ πολλών ομάδων του εξωτερικού, με το συμβόλαιό του να εκπνέει το καλοκαίρι του 2027, όμως το πιθανότερο είναι πως θα κληθεί για επέκταση από τη διοίκηση της Ομόνοιας. Δεν αποκλείεται πάντως οι Πολωνοί να επανέλθουν με νέα πρόταση. Θεωρείται από τα πολύ καλά περουσιακά στοιχεία και σαφώς για να τον αφήσουν να αποχωρήσει οι διοικούντες θέλουν να πάρουν ένα πολύ καλό αντίτιμο.

Στο αγωνιστικό μέτωπο, η προετοιμασία για την αυριανή (19:00) αναμέτρηση με την ΑΕΛ ολοκληρώνεται απόψε, με την τεχνική ηγεσία να έχει όλους τους παίκτες στη διάθεσή του. Και έχει έναν ευχάριστο πονοκέφαλο για τον καταρτισμό της ενδεκάδας.

 

Κατηγορίες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟΜΟΝΟΙΑ

Διαβαστε ακομη