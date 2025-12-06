Παράσταση... κορυφής για την «τετράσφαιρη» Ίντερ

Ήταν ζόρικο το τεστ, αλλά η Ίντερ το πέρασε με... εμφατική επιτυχία!

Οι Νερατζούρι δεν άφησαν το παραμικρό περιθώριο στη φιλόδοξη Κόμο του Σεσκ Φάμπρεγκας και του Τάσου Δουβίκα (πέρασε αλλαγή στο 32') και τη «σκόρπισε» με τεσσάρα μέσα στο Μιλάνο για να πατήσει ξανά στην 1η θέση της Serie A και να... περιμένει Μίλαν και Νάπολι.

Το έναυσμα της παράστασης έδωσε από νωρίς ο αρχηγός Λαουτάρο Μαρτίνες, που μόλις στο 11ο λεπτό άνοιξε το σκορ. Η Κόμο προσπάθησε να μπει ξανά στο παιχνίδι, αλλά... κατρακύλησε μετά την ανάπαυλα. Ο Τουράμ στο 59' χαλύβδωσε το προβάδισμα της ομάδας του και στο φινάλε οι Τσαλχάνογλου (81') και Αουγκούστο (86') έδωσαν διαστάσεις θριάμβου στο σπουδαίο τρίποντο.

gazzetta.gr