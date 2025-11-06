Απρόοπτο στην ΑΕΚ λίγο πριν τη σέντρα και... από σπόντα 11/11

Απρόοπτο πρόβλημα προέκυψε στην ΑΕΚ λίγο πριν από την έναρξη του αγώνα με την Αμπερντίν για την 3η αγωνιστική του Conference League.

Συγκεκριμένα ο Μάρκους Ροντέν, ο οποίος επελέγη στο αρχικό σχήμα από τον Ιμανόλ Ιδιάκεθ, ένιωσε ενοχλήσεις στην προθέρμανση και δεν ήταν σε θέση να αγωνιστεί.

Ο Σουηδός χαφ αντικαταστάθηκε από τον Γκουστάβο Λέδες ο οποίος από... σπόντα διατηρεί το 100% των συμμετοχών ως βασικός στα φετινά ευρωπαϊκά ματς της ΑΕΚ (11/11).