Παίκτης του μήνα ο Κωνσταντέλιας

Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας αναδείχθηκε καλύτερος παίκτης του μήνα για τον Οκτώβριο στη Super League, όπως ανακοίνωσε χθες η διοργανώτρια αρχή του πρωταθλήματος. Ο διεθνής επιθετικός ήταν ο πρωταγωνιστής του ΠΑΟΚ στα ματς του περασμένου μήνα κι η διοργανώτρια αρχή του πρωταθλήματος τον βράβευσε με το βραβείο του MVP του μήνα, με τον 22χρονο άσο του «δικεφάλου» να συγκεντρώνει το 46,37% των ψήφων. Αναλυτικά τα αποτελέσματα του διαγωνισμού, μετά από ψηφοφορία των φιλάθλων:

 

 


1. Γ. Κωνσταντέλιας  46,37%
2. Α. Ελ Κααμπί      29,43%
3. Κ. Σφιντέρσκι     12,25%
4. Σ. Παλάσιος        6,33%
5. Π. Παντελίδης      2,73%
6. M. Μπάκου          1,57%
7. Λ. Λάμπρου         1,32%

