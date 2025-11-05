Παίκτης του μήνα ο Κωνσταντέλιας
Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας αναδείχθηκε καλύτερος παίκτης του μήνα για τον Οκτώβριο στη Super League, όπως ανακοίνωσε χθες η διοργανώτρια αρχή του πρωταθλήματος. Ο διεθνής επιθετικός ήταν ο πρωταγωνιστής του ΠΑΟΚ στα ματς του περασμένου μήνα κι η διοργανώτρια αρχή του πρωταθλήματος τον βράβευσε με το βραβείο του MVP του μήνα, με τον 22χρονο άσο του «δικεφάλου» να συγκεντρώνει το 46,37% των ψήφων. Αναλυτικά τα αποτελέσματα του διαγωνισμού, μετά από ψηφοφορία των φιλάθλων:
1. Γ. Κωνσταντέλιας 46,37% 2. Α. Ελ Κααμπί 29,43% 3. Κ. Σφιντέρσκι 12,25% 4. Σ. Παλάσιος 6,33% 5. Π. Παντελίδης 2,73% 6. M. Μπάκου 1,57% 7. Λ. Λάμπρου 1,32%