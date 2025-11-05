ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Το μοναδικό επίτευγμα του Πίντο, έχει ένα Champions League κι ένα... Grammy

Το μοναδικό επίτευγμα του Πίντο, έχει ένα Champions League κι ένα... Grammy

  Ο Χοσέ Μανουέλ Πίντο, πρώην τερματοφύλακας, ο οποίος αγωνίσθηκε στην Μπαρτσελόνα από το 2008 έως το 2014, είναι σήμερα 49 ετών και κάνει μία δεύτερη καριέρα ως «αστέρας» της μουσικής με το όνομα Πίντο Γουαχίν. Ο Πίντο πάντα συνδύαζε το ποδόσφαιρο και την μουσική, ενώ πλέον διαπρέπει με μια κιθάρα στο χέρι και είναι κάτοχος ενός μοναδικού επιτεύγματος. 

«Στο προπονητικό κέντρο της Μπέτις, πλήρωναν για τα μαθήματα πιάνου μου. Στο Βίγκο, δημιούργησα την δισκογραφική μου εταιρεία, Wahin Makinaciones. Και στην Βαρκελώνη, ολοκλήρωσα το μεταπτυχιακό δίπλωμα στην παραγωγή μουσικής. Είμαι ο μόνος άνθρωπος που έχει κατακτήσει το Champions League (αντικαθιστώντας τον Βίκτορ Βαλντές το 2009 και το 2011) και ένα βραβείο Grammy (για τη δουλειά μου σε ένα άλμπουμ φλαμένκο της Νίνα Παστόρι), δηλώνει με υπερηφάνεια ο Πίντο και προσθέτει:

«Πάντα με εμπνέει η ραπ. Ο Δρ. Ντρε είναι το πρότυπό μου. Η μουσική μου κυμαίνεται από reggaeton μέχρι φλαμένκο και ραπ. Συνεργάσθηκα με τον γάλλο ράπερ Soprano το 2010 και έγραψα ένα κομμάτι για το Fast and Furious 8. Ήθελα να συνδυάσω τα δύο για να δημιουργήσω μια μοναδική μέθοδο προπόνησης βασισμένη στο σχοινάκι που ονομάζεται P13Fit. Ο στόχος; Να κάνω εντατικές προπονήσεις ισοδύναμες με τις προπονήσεις τρεξίματος. Απλώς πηδάς σχοινάκι σαν παιδί και ακολουθείς τον ρυθμό της μουσικής. Επιτρέπει σε χιλιάδες ανθρώπους να γυμνάζονται εύκολα. Ακόμη και όταν ήμουν τερματοφύλακας, το έκανα καθημερινά για να αντισταθμίσω το μικρό μου ανάστημα. Κατάφερα να βελτιωθώ και να αποκτήσω ταχύτητα. Οι άνθρωποι συχνά μου λένε ότι φαίνομαι χαρούμενος στα μουσικά μου βίντεο. Είμαι τυχερός που μπορώ να κάνω αυτό που θέλω. Η ευτυχία μου προέρχεται από την γνωριμία με άλλους καλλιτέχνες, από το να περνώ χρόνο μαζί τους στο στούντιο. Μου αρέσει να λέω ιστορίες. Πολλοί άνθρωποι με ευχαριστούν επειδή η μουσική μου τους κάνει να νιώθουν καλά. Τι θέλω; Να μοιράζομαι καλές αξίες και ενέργεια».

 

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβαστε ακομη