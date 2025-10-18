Με επιπλέον «όπλα» η Ομόνοια κόντρα στην Ε.Ν. Ύψωνα - Η αποστολή

Με τους Γιόβετιτς και Στεπίνσκι να επιστρέφουν μετά από καιρό στην αποστολή, θα πάει στη Λάρνακα για να παίξει με την Ε.Ν. Ύψωνα στο «Αμμόχωστος» (18:00).

Αντίθετα, εκτός έμεινε ο Άιτινγκ αλλά και ο Μουσιαλόφσκι.

Η αποστολή αποτελείται από τους ακόλουθους ποδοσφαιριστές: Φαμπιάνο, Ουζόχο, Κυριακίδης, Ντιουνκού, Κίτσος, Κουλιμπαλί, Σεμέδο, Γιόβετιτς, Στεπίνσκι, Χατζηγιοβάννης, Εβάντρο, Μάριτς, Αγκουζούλ, Μαέ, Α. Ανδρέου, Μασούρας, Τάνκοβιτς, Χαμάς, Σίμιτς, Παναγιώτου, Κούσουλος, Εράκοβιτς, Νεοφύτου.