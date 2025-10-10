Γι' αυτό είναι απαραίτητη η διακοπή

Βεβαίως ο στόχος ήταν να πάει η ομάδα σ΄αυτήν έχοντας πετύχει άλλη μία νίκη στο πρωτάθλημα, ωστόσο, παρ' όλο που έγινε μεγάλη προσπάθεια απέναντι στον Άρη, αυτό δεν κατέστη δυνατό, για διάφορους λόγους.

Χρόνος για τους παροπλισμένους

Αυτές οι ημέρες κρίνονται ευεργετικές για τους ποδοσφαιριστές που αντιμετωπίζουν προβλήματα τραυματισμών και φουλάρουν για επιστροφή στην αγωνιστική δράση. Γιόβετιτς, Στεπίνσκι και Φαμπιάνο αναμένεται να είναι έτοιμοι να μπουν με την υπόλοιπη ομάδα με την επανέναρξη. Οι δύο επιθετικοί τις επόμενες ημέρες θα μπουν στο κανονικό πρόγραμμα προπόνησης, ως εκ τούτου είναι απλά θέμα χρόνου να συμπεριληφθούν σε αποστολή. Όσον αφορά τον Φαμπιάνο πήρε κάποιες μέρες άδεια προκειμένου να ξεκουραστεί για να ξεπεραστούν εντελώς οι ενοχλήσεις που ένιωσε μετά το παιχνίδι με τον Άρη. Νεότερα προκύπτουν και για τον Κάρελ Άιτινγκ. Το οστικό οίδημα που ταλαιπωρεί τον Ολλανδό δεν είναι σοβαρής μορφής. Για την ώρα ακολουθεί πρόγραμμα αποκατάστασης και ακολούθως θα ξεκινήσει ατομικό πρόγραμμα πριν ενσωματωθεί κανονικά στις προπονήσεις. Η πορεία του θα παρακολουθείται από το ιατρικό επιτελείο της Ομόνοιας και αναλόγως της κατάστασής του θα προκύψει εκτίμηση για τον χρόνο επιστροφής του.

22 ημέρες, έξι παιχνίδια!

Με την επανέναρξη του πρωταθλήματος (19/10) και μέχρι τις 09/11 η Ομόνοια θα δώσει έξι απαιτητικά παιχνίδια σε Κύπρο και Ευρώπη. Έξι παιχνίδια σε διάστημα 22 ημερών σημαίνει αυτόματα ένας αγώνας ανά 3 περίπου ημέρες. Και όπως μπορείτε να δείτε πιο κάτω, κάποια από τα παιχνίδια είναι υψίστης σημασίας. Αναλυτικά το πρόγραμμα των πρασίνων μέχρι τις 09/11:

19/10 Krasava - Ομόνοια (7η αγωνιστική)

23/10 Ντρίτα - Ομόνοια (2η αγωνιστική CL)

27/10 Ομόνοια - Πάφος (8η αγωνιστική)

01/11 ΕΝΠ - Ομόνοια (9η αγωνιστική)

06/11 Λωζάνη - Ομόνοια (3η αγωνιστική CL)

09/11 Ομόνοια - ΑΠΟΕΛ (10η αγωνιστική)