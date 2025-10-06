Γκουαρδιόλα: «Πριν μερικές εβδομάδες είχατε ήδη στέψει τη Λίβερπουλ...»

Ο Καταλανός κόουτς των «πολιτών» είδε την ομάδα του να παίρνει άλλο ένα θετικό αποτέλεσμα, αυτή τη φορά με το 1-0 επί της Μπρέντφορντ, να έχει τον Χάαλαντ να βγάζει πολλά κάστανα απ' τη φωτιά, αλλά αρνείται να στηριχθεί στο δείγμα που έχει μέχρι στιγμής για να μιλήσει για πρωτάθλημα.

«Είναι λανθασμένα όλα αυτά τα πρώιμα συμπεράσματα. Πριν από λίγο καιρό είχατε στέψει όλοι τη Λίβερπουλ πρωταθλήτρια... Το θέμα είναι να βελτιώνεις την ομάδα σου γιατί έρχονται κι άλλες από πίσω που γίνονται καλύτερες και είναι πολύ νωρίς ακόμα, στην 7η αγωνιστική... Πρέπει απλά να βελτιώνεσαι σε αυτό το σημείο» είπε ο τεχνικός της Σίτι.

"Three weeks ago, Liverpool already won the Premier League apparently but not now"



Pep Guardiola says it's too early to make judgements about which side will win the Premier League 🔵 pic.twitter.com/594dg6yxbn — Sky Sports News (@SkySportsNews) October 6, 2025

