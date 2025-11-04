Με λίγες αλλαγές η ΑΕΚ κόντρα στη Σάμροκ Ρόβερς

Η ΑΕΚ έχει στρέψει πλέον την προσοχή της στην αναμέτρηση της Πέμπτης με τη Σάμροκ Ρόβερς στην OPAP Arena (19:45) για το Conference League. Οι «κιτρινόμαυροι» θέλουν να πάρουν τη δεύτερη νίκη τους στην League Phase κάνοντας ένα ακόμη βήμα για την πρόκριση στα νοκ άουτ, ενώ «ζωντανός» θα παραμείνει έτσι και ο στόχος για την πρώτη οκτάδα της κατάταξης, που θα φέρει την «Ένωση» απευθείας στους «16».

Ο Μάρκο Νίκολιτς αναμένεται να κάνει λίγες αλλά σημαντικές αλλαγές στο βασικό σχήμα. Οι Ζοάο Μάριο και Καλοσκάμης, που ήταν βασικοί απέναντι στον Παναιτωλικό, είναι εκτός ευρωπαϊκής λίστας και λογικά θα τους ξαναδούμε στο ματς της Κυριακής με τον ΟΦΗ στο Παγκρήτιο. Στο βασικό σχήμα αναμένεται να επιστρέψει ο Μουκουντί αντί του Βίντα, ενώ πρέπει να θεωρείται δεδομένο ότι θα παίξουν από την αρχή και οι Μάνταλος, Κουτέσα και Γιόβιτς. Στο δεξί άκρο της επίθεσης δεν αποκλείεται να δούμε τον Γκατσίνοβιτς.

Στην αποστολή αναμένεται να βρίσκεται και ο Περέιρα, ενώ εκτός μάχης είναι σίγουρα οι Ζίνι και Ελίασον. Υπενθυμίζεται πως εκτός ευρωπαϊκής λίστας είναι και ο Γιόνσον, σε αντίθεση με τον Λιούμπιτσιτς που είναι πλέον δηλωμένος από το ματς με την Αμπερντίν.

sport-fm.gr