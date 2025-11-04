ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Με λίγες αλλαγές η ΑΕΚ κόντρα στη Σάμροκ Ρόβερς

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Με λίγες αλλαγές η ΑΕΚ κόντρα στη Σάμροκ Ρόβερς

Οι πρώτες σκέψεις του Μάρκο Νίκολιτς για το ματς της ΑΕΚ με τη Σάμροκ Ρόβερς.

Η ΑΕΚ έχει στρέψει πλέον την προσοχή της στην αναμέτρηση της Πέμπτης με τη Σάμροκ Ρόβερς στην OPAP Arena (19:45) για το Conference League. Οι «κιτρινόμαυροι» θέλουν να πάρουν τη δεύτερη νίκη τους στην League Phase κάνοντας ένα ακόμη βήμα για την πρόκριση στα νοκ άουτ, ενώ «ζωντανός» θα παραμείνει έτσι και ο στόχος για την πρώτη οκτάδα της κατάταξης, που θα φέρει την «Ένωση» απευθείας στους «16».

Ο Μάρκο Νίκολιτς αναμένεται να κάνει λίγες αλλά σημαντικές αλλαγές στο βασικό σχήμα. Οι Ζοάο Μάριο και Καλοσκάμης, που ήταν βασικοί απέναντι στον Παναιτωλικό, είναι εκτός ευρωπαϊκής λίστας και λογικά θα τους ξαναδούμε στο ματς της Κυριακής με τον ΟΦΗ στο Παγκρήτιο. Στο βασικό σχήμα αναμένεται να επιστρέψει ο Μουκουντί αντί του Βίντα, ενώ πρέπει να θεωρείται δεδομένο ότι θα παίξουν από την αρχή και οι Μάνταλος, Κουτέσα και Γιόβιτς. Στο δεξί άκρο της επίθεσης δεν αποκλείεται να δούμε τον Γκατσίνοβιτς.

Στην αποστολή αναμένεται να βρίσκεται και ο Περέιρα, ενώ εκτός μάχης είναι σίγουρα οι Ζίνι και Ελίασον. Υπενθυμίζεται πως εκτός ευρωπαϊκής λίστας είναι και ο Γιόνσον, σε αντίθεση με τον Λιούμπιτσιτς που είναι πλέον δηλωμένος από το ματς με την Αμπερντίν.

sport-fm.gr 

Κατηγορίες

Ελλαδα

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Εθνική Παίδων Κ-17: Οι ομάδες που προκρίθηκαν, η κλήρωση και οι επόμενοι αγώνες

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

Η άμεση αντίδραση και... τώρα Βιγιαρεάλ

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Ρεάλ Μαδρίτης και Αλεξάντερ-Άρνολντ στο μνημείο του Ζότα

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Σούντγκρεν: «Είπα την αλήθεια-Αν θέλουν να μου κάνουν μήνυση, ας το κάνουν»

Ελλάδα

|

Category image

Λεβέντης: «Αν ο Νταβίντ Λουίζ έχει ασυλία επειδή είναι μεγάλο όνομα...»

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Η Νίκι Νικόλ ξέχασε ήδη τον Γιαμάλ - Αυτός είναι ο νέος έρωτάς της

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ελλάδα: Νεκρός από μαχαίρι 23χρονος - Εξετάζονται και τα οπαδικά κίνητρα

Ελλάδα

|

Category image

Με λίγες αλλαγές η ΑΕΚ κόντρα στη Σάμροκ Ρόβερς

Ελλάδα

|

Category image

Βγήκαν τα εισιτήρια με ΑΠΟΕΛ

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Φουλ ο Αγκουζούλ, νοκ άουτ ο Φαμπιάνο!

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Ο βασικός αλλά πανάκριβος αντί-Λεβαντόφσκι

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Η ώρα της μεγάλης επιστροφής του Τρεντ στο Άνφιλντ! (πρόγραμμα)

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Πένθος στη Σερβία: Προπονητής πέθανε την ώρα του αγώνα, έκλαιγαν οι παίκτες

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Για τη νίκη κόντρα στην Αϊντχόφεν ο Ολυμπιακός

Ελλάδα

|

Category image

Άλωσαν την Ιντιάνα με buzzer beater του Αντετοκούνμπο οι Μπακς

NBA

|

Category image

Διαβαστε ακομη